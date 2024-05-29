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أسعار عصير البرتقال تحلّق في العالم والمنتجون ينظرون في بدائل لمكونات عصيرهم الشهير

مال وأعمال

أسعار عصير البرتقال تحلّق في العالم والمنتجون ينظرون في بدائل لمكونات عصيرهم الشهير
Globallookpress
صورة تعبيرية
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ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" أن منتجي عصير البرتقال ينظرون في بدائل لإنتاج العصير الذي يحظى بشعبية كبيرة في العالم في ظل أزمة محصول البرتقال في البرازيل.

وقالت الصحيفة البريطانية أن المنتجين ينظرون إلى الماندرين (اليوسفي) كبديل لإنتاج عصير البرتقال على خلفية ارتفاع سعر البرتقال في البورصات إلى مستوى قياسي، والتوقعات غير المواتية لمحصول البرتقال في البرازيل، وهي منتج رئيسي للبرتقال في العالم.

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وعلى صعيد التداولات، صعدت عقود عصير البرتقال من فئة "المركز المجمد"، في بورصة إنتركونتيننتال في نيويورك، إلى 4.92 دولار للرطل، وهو ضعف السعر الذي كان قبل نحو عام.

المصدر: فايننشال تايمز

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