إسبانيا تعفي سفيرتها لدى الأرجنتين من منصبها

أعفت إسبانيا سفيرتها لدى الأرجنتين ماريا خيسوس ألونسو خيمينيز من منصبها، في خضم الأزمة الدبلوماسية المتفاقمة بين البلدين.

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جاء ذلك في مرسوم نشر في الجريدة الرسمية للمملكة اليوم الأربعاء، بعد حوالي أسبوع على قرار مدريد استدعاء رئيسة بعثتها الدبلوماسية في بوينس آيرس "إلى أجل غير مسمّى" ثم "بشكل نهائي"، ردا على قيام الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي "بإهانة إسبانيا" ورئيس وزرائها بيدرو سانشيز، حسب السلطات الإسبانية.

وتفجرت أزمة دبلوماسية خطيرة في العلاقات بين إسبانيا والأرجنتين، في أعقاب تصريحات لميلي أدلى بها في وقت سابق هذا الشهر خلال وجوده في إسبانيا للمشاركة في مؤتمر نظمه حزب "فوكس" اليميني المتطرف الإسباني، حيث هاجم الرئيس الأرجنتيني الأحزاب اليسارية بعبارات قاسية للغاية، كما وتعرض إلى زوجة رئيس الوزراء، بيغونيا سانشيز واصفا إياها بـ"الفاسدة"، دون أن يذكر اسمها صراحة.

وطالبت إسبانيا ميلي بتقديم "اعتذار علني"، محذرة من "اتخاذ كافة الإجراءات التي تراها مناسبة للدفاع عن سيادتها وكرامتها" إذا لم يحدث ذلك، لكن رئيس الأرجنتين رفض تقديم الاعتذار، ووصف سحب مدريد سفيرها بأنه "قرار سخيف يتخذه اشتراكي متعجرف".

يذكر أنه من المقرر أن يزور ميلي إسبانيا في يونيو المقبل، بعدما مُنح جائزة من قبل أحد مراكز الأبحاث المحلية هناك.

المصدر: "تاس"