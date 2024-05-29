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الخارجية الروسية تحذر من عواقب حظر غاز روسيا إلى أوروبا وتوجه رسالة إلى شركة فرنسية

مال وأعمال

الخارجية الروسية تحذر من عواقب حظر غاز روسيا إلى أوروبا وتوجه رسالة إلى شركة فرنسية
Globallookpress
ناقلة غاز فنلندية تصل إلى ميناء "إنكو" لتحل محل الغاز الروسي.
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حذرت الخارجية الروسية من حظر الاتحاد الأوروبي استيراد الغاز الروسي وعواقب ذلك على أمن الطاقة العالمي والمستهلكين الأوروبيين.

وقال مدير قسم التعاون الاقتصادي في وزارة الخارجية الروسية دميتري بيريشيفسكي لوكالة "نوفوستي": "سيؤدي حظر الاتحاد الأوروبي على استيراد الغاز المسال الروسي إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية للمستهلكين الأوروبيين وتكاليف مالية إضافية على الشركات".

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وأشار بيريشيفسكي إلى أن حصة الغاز الطبيعي الروسي تبلغ 15% في السوق الأوروبية ومنها كميات كبيرة من الغاز المسال.

وأضاف: "مكّنت الإجراءات الروسية الفعالة في الفترة 2022-2023 من إعادة توجيه الصادرات الروسية إلى مراكز جديدة للنمو الاقتصادي العالمي في آسيا والهند، وسيساعد التصدير إلى الصين وغيرها من الدول على الاستمرار في مواجهة القيود الجديدة".

وعبّر عن أمله في أن تنطلق شركة "توتال إنيرجي" الفرنسية من مصلحتها الاقتصادية عند فرض الاتحاد الأوروبي العقوبات على الغاز المسال الروسي.

وتابع: "نأمل أن تسترشد السلطات الفرنسية بمبدأ الجدوى الاقتصادية من أجل تجنب التكاليف المالية الجسيمة لشركتها وخسارتها السوق".

المصدر: نوفوستي

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