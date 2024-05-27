بوتين يعلن استعداد روسيا لزيادة إمدادات الغاز إلى أوزبكستان

أعرب الرئيس فلاديمير بوتين عن استعداد روسيا لزيادة صادرات الغاز إلى أوزبكستان عبر كازاخستان.

وجاء ذلك خلال المفاوضات التي عقد في طشقند بين الرئيس الروسي مع نظيره الأوزبكي شوكت ميرضيايف، ويجري بوتين هذه الأيام زيارة دولة إلى أوزبكستان، حيث يعقد محادثات مع قيادة أوزبكستان.

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وأشار إلى أن إمدادات الغاز الروسي إلى أوزبكستان تتم بوتيرة أسرع من الجدول الزمني الموضوع، وذكر أنه تم توقيع اتفاقية توريد الغاز بين روسيا وأوزبكستان كازاخستان في 7 أكتوبر 2023.

كذلك لفت الرئيس الروسي إلى أن وتيرة تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين تلفت الأنظار، مشددا على أن التبادل التجاري بين البلدين ارتفع بنحو 30% خلال العام الماضي 2023.

وشهدت أوزبكستان في نهاية العام الماضي أزمة طاقة، في ظل انخفاض درجات الحرارة إلى مستويات قياسية.

المصدر: RT