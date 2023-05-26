الشرطة الفرنسية تفرّق نشطاء المناخ المحتشدين قرب شركة "توتال إنيرجي" في باريس

أبعدت الشرطة الفرنسية نشطاء المناخ من مقر شركة "توتال إنيرجي" في باريس ، بعد أن نظم المتظاهرون احتجاجا بينما عقدت شركة الطاقة والبترول الاجتماع السنوي.

وتظهر اللقطات اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين حيث أخرج الضباط النشطاء بالقوة من المبنى.

وفقًا لوسائل الإعلام المحلية، كانت مجموعات المناخ قد دعت في وقت سابق إلى تعطيل تجمع TotalEnergies احتجاجا على مشاريع الوقود الأحفوري.

المصدر: رابتلي