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استثمار روسي صيني في مشروع لبناء محطة طاقة بحرية في الشرق الأقصى الروسي

مال وأعمال

استثمار روسي صيني في مشروع لبناء محطة طاقة بحرية في الشرق الأقصى الروسي
Sputnik
صورة من الأرشيف
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أعلن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة عن استثمار مشترك مع شركة صينية في مشروع لبناء أول محطة بحرية لنقل الغاز البترولي المسال في الشرق الأقصى الروسي.

وبحسب بيان صدر عن الصندوق السيادي الروسي عشية زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين، فإنه يستثمر مع شركة البتروكيماويات الصينية "هايوي" (Haiwei) في مشروع شركة "ريمستال" (Remstal) في الشرق الأقصى.

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وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع الذي تنفذه شركة "ريمستال" حوالي 30 مليار روبل (نحو 328 مليون دولار) وسيستثمر الصندوق الروسي مع الشركة الصينية ما قيمته 7 مليارات روبل في المشروع.

وستستقبل المحطة، التي تقع في الشرق الأقصى الروسي، غاز البترول المسال (البروبان والبيوتان ومخاليطهما) المنتج في روسيا، ثم تقوم بتخزينه وإعادة تحميله إلى ناقلات غاز وتصديره. 

وأسواق التصدير المستهدفة للمحطة هي الصين ودول أخرى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وسيكون بمقدور المحطة إمكانية التصدير على مدار العام.

(الدولار = 91.4 روبلا بتاريخ 15 مايو 2024)

المصدر: RT

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