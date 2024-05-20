 
مباشر

قفزة في إمدادات الغاز المسال الروسي إلى الصين

مال وأعمال

قفزة في إمدادات الغاز المسال الروسي إلى الصين
Sputnik
صورة تعبيرية - منشأة للغاز المسال في روسيا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xkqh

زودت روسيا الصين بـ2.415 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال بقيمة تبلغ 1.455 مليار دولار في الفترة من يناير إلى أبريل من هذا العام، بناء على بيانات صينية رسمية.

وبذلك تكون هذه الإمدادات قد نمت في الفترة من يناير إلى أبريل من هذا العام بنسبة 13.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حينها اشترت الصين 2.134 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال من روسيا بقيمة 1.645 مليار دولار.

إقرأ المزيد
"غازبروم" تسجل رقما قياسيا تاريخيا جديدا في إمداد الصين بالغاز

وفي شهر أبريل الماضي وحده، اشترت الصين 779.1 ألف طن من الغاز الطبيعي المسال من روسيا مقابل 400.96 مليون دولار.

بالإضافة لإمدادات الغاز المسال، تقوم روسيا بتصدير الغاز الطبيعي إلى الصين عبر خط أنابيب "قوة سيبيريا"، وأفادت شركة "غازبروم" بأنها في 3 فبراير 2024، سجلت خامس رقم قياسي تاريخي جديد في مجال إمداد الصين بالغاز يوميا عبر هذا المسار.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا