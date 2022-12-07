الصين تمد خطا جديدا من "قوة سيبيريا" حتى شنغهاي

قالت وكالة "شينخوا" للأنباء إن الصين أكملت على أراضيها بناء تفريعة لنقل الغاز إلى مدينة شنغهاي من خط "قوة سيبيريا" الذي ينقل الغاز الطبيعي من روسيا.

ويمتد المسار الشرقي لخط أنابيب "قوة سيبيريا" من مدينة بلاغوفيشينسك عبر مدينة خيخه (مقاطعة هيلونغجيانغ شمال شرق الصين) ثم يتصل بشبكة نقل الغاز العامة في الصين.

ويتكون خط أنابيب الغاز المذكور من ثلاثة أقسام: الشمالية والوسطى والجنوبية. بشكل عام يمر الخط عبر تسع مقاطعات، ويبلغ طوله الإجمالي 5111 كلم.

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وقد تم بالفعل الانتهاء من الأقسام الشمالية والوسطى ودخلت حيز التشغيل. تخطط الصين لإكمال تشييد الخط بالكامل بحلول عام 2025. في الوقت نفسه، من المخطط زيادة الإمدادات إلى 38 مليار متر مكعب سنويا.

من جانبها قالت يلينا بورميستروفا، نائبة رئيس مجلس إدارة شركة غازبروم في منتدى أعمال الطاقة الروسي- الصيني الرابع في نهاية نوفمبر، أنه يخطط للوصول في عام 2025 إلى حجم 38 مليار متر مكعب في تصدير الغاز عبر الخط. ويخطط كذلك لإبرام عقد جديد طويل الأجل لتوريد الغاز من الشرق الأقصى الروسي إلى الصين، مع رفع الحجم إلى 48 مليار متر مكعب سنويا.

ومن المتوقع أن يتم تسليم أكثر من 15 مليار متر مكعب إلى الصين في عام 2022 عبر خط أنابيب "قوة سيبيريا".

ويشار إلى أن الطاقة الإجمالية لأنابيب الغاز الحالية والمحتملة من روسيا إلى الصين حوالي 100 مليار متر مكعب. وهو ما يعادل 27٪ من استهلاك الصين من الغاز العام الماضي.

المصدر: تاس