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نوفاك: "قوة سيبيريا-2" يمكن أن يصبح بديلا لـ"السيل الشمالي-2" بالنسبة لروسيا

أخبار العالم

نوفاك:
Sputnik
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أكد نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك أن خط أنابيب الغاز "قوة سيبيريا-2" يمكن أن يصبح بديلا لـ"السيل الشمالي-2" بالنسبة لروسيا.

وقال نوفاك، ردا على سؤال من صحفي عما إذا كان خط أنابيب الغاز "قوة سيبيريا-2" يمكن أن يصبح بديلا لـ"السيل الشمالي-2": "في الواقع، نعم".

"قوة سيبيريا" هو عبارة عن خط أنابيب غاز يهدف لضخ الغاز الطبيعي الروسي من الحقول في الشرق الأقصى الروسي إلى الصين، وبدأت الإمدادات عبره إلى الصين في 2 ديسمبر 2019.

وحاليا تبحث موسكو وبكين مسألة بناء خط جديد "قوة سيبيريا-2"، وذلك لتلبية الطلب المتنامي على الغاز في الصين.

المصدر: تاس

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