نوفاك: "قوة سيبيريا-2" يمكن أن يصبح بديلا لـ"السيل الشمالي-2" بالنسبة لروسيا
Sputnik
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أكد نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك أن خط أنابيب الغاز "قوة سيبيريا-2" يمكن أن يصبح بديلا لـ"السيل الشمالي-2" بالنسبة لروسيا.
وقال نوفاك، ردا على سؤال من صحفي عما إذا كان خط أنابيب الغاز "قوة سيبيريا-2" يمكن أن يصبح بديلا لـ"السيل الشمالي-2": "في الواقع، نعم".
"قوة سيبيريا" هو عبارة عن خط أنابيب غاز يهدف لضخ الغاز الطبيعي الروسي من الحقول في الشرق الأقصى الروسي إلى الصين، وبدأت الإمدادات عبره إلى الصين في 2 ديسمبر 2019.
وحاليا تبحث موسكو وبكين مسألة بناء خط جديد "قوة سيبيريا-2"، وذلك لتلبية الطلب المتنامي على الغاز في الصين.
المصدر: تاس