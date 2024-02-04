"غازبروم" تسجل رقما قياسيا تاريخيا جديدا في إمداد الصين بالغاز

سجلت شركة "غازبروم" في 3 فبراير الجاري، خامس رقم قياسي تاريخي جديد في مجال إمداد الصين بالغاز يومياً عبر خط أنابيب الغاز "قوة سيبيريا" منذ بداية العام.

وجاء في بيان الشركة أن "الإمدادات عبر خط أنابيب الغاز قوة سيبيريا تجاوزت مرة أخرى الالتزامات التعاقدية اليومية للشركة".

وفي وقت سابق من عام 2024، تم تسجيل أربعة أرقام قياسية في يناير (بعد أن وصلت إمدادات الغاز اليومية عبر خطوط الأنابيب إلى الصين إلى المستوى الجديد المنصوص عليه في الاتفاقية لعام 2024).

بالإضافة إلى ذلك، ذكرت شركة "غازبروم" أنها زادت في عام 2023 إمدادات الغاز إلى الصين عبر خطوط أنابيب "قوة سيبيريا" بمقدار 1.5 مرة، لتصل إلى 22.7 مليار متر مكعب، وهو يزيد بمقدار 700 مليون متر مكعب عن الالتزامات التعاقدية للشركة.

وأشار رئيس شركة "غازبروم" أليكسي ميلر إلى أن من المتوقع أن يصل خط أنابيب الغاز "قوة سيبيريا" في عام 2025 إلى طاقته التصميمية البالغة 38 مليار متر مكعب.

وأضاف: "في السنوات المقبلة سيصل الحجم الإجمالي لصادرات غازبروم إلى الصين إلى 48 مليار متر مكعب من الغاز سنويا (بفضل تنفيذ مشروع إمدادات الغاز إلى الصين عبر طريق الشرق الأقصى)، مع أن يؤخذ في الاعتبار خط أنابيب الغاز العابر منغوليا - ما يقرب من 100 مليار متر مكعب سنويا".

وفي الوقت نفسه، قال ميلر إن الصين تدرس إمكانية زيادة إمدادات الغاز الروسي عبر خط أنابيب "قوة سيبيريا" بما يتجاوز طاقتها التصميمية البالغة 38 مليار متر مكعب، ويمكن التوصل إلى مثل هذا الاتفاق في المستقبل القريب.

وفي شهر ديسمبر الماضي، قال السفير الصيني لدى موسكو تشانغ هانهوي إن روسيا والصين تناقشان حاليا القضايا الفنية والتجارية حول مشروع خط أنابيب الغاز "قوة سيبيريا-2".

المصدر: RT