غازبروم تعلن عن رقم تاريخي لصادرات الغاز إلى الصين عبر خط أنابيب "قوة سيبيريا"

أعلنت شركة غازبروم الروسية في بيان لها، أن صادرات الغاز إلى الصين عبر خط أنابيب "قوة سيبيريا" بلغت 22.7 مليار متر مكعب خلال عام 2023.

وقامت شركة غازبروم في 2 يناير بتحديث السجل التاريخي للصادرات اليومية لغاز خطوط الأنابيب للمستهلكين الصينيين، حسبما ذكرت الشركة في بيانها.

وجاء في البيان: "بحلول نهاية عام 2023، بلغت صادرات الغاز إلى الصين عبر قوة سيبيريا 22.7 مليار متر مكعب، وهو ما يزيد بمقدار 700 مليون متر مكعب عن الالتزامات التعاقدية لشركة غازبروم".

وأضاف: "بالإضافة إلى الزيادة السنوية في الإمدادات، قدمت شركة غازبروم بانتظام إمدادات يومية تزيد عن الالتزامات التعاقدية، يشير هذا إلى اهتمام الصين بغاز خطوط الأنابيب الروسية وموثوقية غازبروم كمورد وشريك."

وأشارت الشركة إلى أنه في عام 2025، ستصل كميات الغاز المرسلة عبر خط أنابيب الغاز "قوة سيبيريا" إلى 38 مليار متر مكعب من الغاز سنويا.

وفي شهر ديسمبر الماضي، قال السفير الصيني لدى موسكو تشانغ هانهوي إن روسيا والصين تناقشان حاليا القضايا الفنية والتجارية حول مشروع خط أنابيب الغاز "قوة سيبيريا-2".

المصدر: RT