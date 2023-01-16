نوفاك: توريد الغاز إلى الصين عبر "قوة سيبيريا" بلغ مستويات قياسية

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، إن شحنات الغاز من روسيا إلى الصين عبر خط أنابيب سيبيريا وصلت إلى مستوى قياسي في العام الماضي.

وأشار نوفاك إلى أنه تم عبر هذا الخط، في عام 2022 تصدير 15.5 مليار متر مكعب إلى الصين.

وأضاف نوفاك خلال اجتماع للحكومة: "تمت في العام الماضي، زيادة كمية الغاز الروسي المصدرة إلى الصين. وبلغ حجم التوريد رقما قياسيا ووصل إلى 15.5 مليار متر مكعب من الغاز".

ونوه نوفاك، بأن عمليات التسليم تتم في إطار اتفاقية ثنائية طويلة الأجل لشراء الغاز وبيعه بين شركة غازبروم وشركة CNPC الصينية.

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بدأت أول إمدادات الغاز عبر خط أنابيب الغاز إلى الصين - عبر خط أنابيب غاز "قوة سيبيريا" - في نهاية عام 2019، وبلغت 4.1 مليار متر مكعب في عام 2020، وزادت مرتين ونصف إلى 10.4 مليار متر مكعب في العام التالي. مع تقدم المشروع، من المخطط زيادة حجم عمليات التسليم سنويا حتى الوصول إلى الطاقة التصميمية السنوية البالغة 38 مليار متر مكعب في العام بحلول عام 2025.

المصدر: نوفوستي