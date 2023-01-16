نتائج روسيا النفطية للعام 2022.. قفزة في إيرادات النفط والغاز

أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، أن إيرادات الميزانية الروسية من صناعة النفط والغاز نمت بنسبة 28% أو بواقع 2.5 تريليون روبل في عام 2022.

وجاء تصريح نوفاك خلال اجتماع حكومي ترأسه رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين اليوم الاثنين.

وبحسب نوفاك فإن صناعة النفط والغاز في روسيا حققت في العام 2022 النتائج التالية:

- ارتفاع الصادرات النفطية من روسيا بنسبة 7%.

- انخفاض صادرات الفحم بنسبة 7.6%.

- ارتفاع إنتاج البنزين بنسبة 4.3% ووقود الديزل بنسبة 6%.

- نمو إيرادات الميزانية الروسية من صناعة النفط والغاز بنسبة 28% أو بواقع 2.5 تريليون روبل.

- صعود إنتاج الغاز الطبيعي المسال بنسبة 8% إلى 46 مليار متر مكعب.

- وصلت شحنات الغاز من روسيا إلى الصين عبر خط الأنابيب "قوة سيبيريا" إلى 15.5 مليار متر مكعب من الغاز.

المصدر: برايم + نوفوستي