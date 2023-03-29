لإجراء صيانة.. توقف إمدادات الغاز بين روسيا والصين عبر "قوة سيبيريا"

قالت شركة "غازبروم" الروسية أن إمدادات الغاز من روسيا إلى الصين عبر خط الأنابيب "قوة سيبيريا" ستتوقف في الفترة من 28 مارس الجاري وحتى 4 أبريل المقبل لإجراء أعمال صيانة مجدولة.

وقالت "غازبروم" الروسية، في بيان أمس الثلاثاء، إن أعمال صيانة مخطط لها ستجرى على خط أنابيب "قوة سيبيريا" من 28 مارس إلى 4 أبريل 2023، وسيتم تعليق ضخ الغاز الطبيعي بشكل مؤقت.

وأشار البيان إلى أن اتفاقية شراء وبيع الغاز عبر مسار "قوة سيبيريا" بين شركتي "غازبروم" و"سي أن بي سي" تنص على إجراء أعمال صيانة لمعدات وأنظمة خط أنابيب مرتين سنويا في الربيع والخريف.

"قوة سيبيريا" هو عبارة عن خط أنابيب غاز يهدف لضخ الغاز الطبيعي الروسي من الحقول في الشرق الأقصى الروسي إلى الصين، وبدأت الإمدادات عبره إلى الصين في 2 ديسمبر 2019.

المصدر: نوفوستي