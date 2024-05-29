زيلينسكي يكشف وجوه طيارين أوكرانيين يتدربون على "إف-16"

نشر فلاديمير زيلينسكي فيديو لزيارته إلى قاعدة "ميلسبروك" العسكرية في بلجيكا، ظهر فيه عدد من العسكريين الأوكرانيين الذين يتدربون على طائرات "إف-16" هناك.

وكتب زيلينسكي أنه اطلع في قاعدة "ميلسبروك" على مقاتلات "إف-16" وتحدث مع طيارين مدربين بلجيكيين وعسكريين أوكرانيين هناك.

I visited the Melsbroek military base, where our servicemen are being trained.



Ukraine is looking forward to receiving F-16 fighter jets from its Western partners to strengthen the defense of our skies. We are also waiting for our warriors, who are training to maintain F-16s, at… pic.twitter.com/dePMht4gWJ — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 28, 2024

وفي تعليق على هذا الفيديو الذي أثار انتقادات في مواقع أوكرانية للتواصل الاجتماعي، أشار المراسل الحربي الروسي أندريه رودينكو إلى أن زيلينسكي يخاطر بحياة الطيارين "لأعراض دعائية".

وكتب رودينكو عبر "تلغرام": "أحسنت يا زيلينسكي!"، مضيفا أنه "من أجل العلاقات العامة، قام بفضح جميع الطيارين الذين يتدربون في ميلسبروك على قيادة "إف-16".

وتابع: "لأولئك الذين لا يفهمون، فإن الطيارين هم فئة فريدة من العسكريين والعدو ينفق مبالغ ضخمة من المال وقدرا كبيرا من الوقت على تدريبهم.. والآن نعرف (وجوه) من يجب أن نبحث عنهم وأين (نبحث عنهم)".

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والثلاثاء، خلال زيارة زيلينسكي إلى بلجيكا، صرحت وزيرة خارجية البلاد حجة لحبيب بأن بروكسل ستنقل 30 طائرة من طراز "إف-16" إلى أوكرانيا بحلول عام 2028، حيث من المقرر وصول أولى المقاتلات عام 2024.

من جانبه، شدد رئيس وزراء بلجيكا ألكسندر دي كرو إن طائرات "إف-16" كما غيرها من الأسلحة التي ستقدمها بلجيكا لأوكرانيا في إطار من الاتفاقية الأمنية، التي وقع عليها البلدان الثلاثاء، لا يمكن للقوات المسلحة الأوكرانية إساخدامها إلا داخل الأراضي الأوكرانية.

المصدر: RT