لقطات مثيرة لاقتحام جندي روسي خندقا والقضاء على مرتزق نرويجي وجندي أوكراني (فيديو)

حصلت RT على مقطع فيديو من الجيش الروسي يظهر اقتحام مخبأ للقوات الأوكرانية على الجبهة في زابوروجيه، في عملية أسفرت عن مقتل جندي أوكراني ومرتزق يرتدي زي الجيش النرويجي.

وأظهر مقطع الفيديو المصور من كاميرا جندي روسي لحظات الاشتباك مع القوات الأوكرانية في المخبأ وعندما اقترب بشكل كاف منهم ألقى قنبلة يدوية من طراز "آر جي دي – 5".

وبعد الانفجار اقتحم الجندي الروسي المخبأ حيث وجد جثة جندي من القوات الأوكرانية مصاب في ساقه، بالإضافة إلى جثة مرتزق يرتدي زي الجيش النرويجي ويحمل بندقية نصف آلية من طراز "AR DPMS LR-G2" مصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويظهر في الفيديو أيضا وجود نظام NLAW ATGM السويدي البريطاني وقاذفة القنابل اليدوية المضادة للدبابات السويدية AT-4 في المخبأ.

وترى بوضوح شارة علم النرويج على كتف المرتزق، بالإضافة إلى شارة التشكيل الميكانيكي الرئيسي للقوات البرية النرويجية - كتيبة تيليمارك.

وسبق أن أكد الرئيس فلاديمير بوتين أمس الثلاثاء، أن روسيا تعلم بوجود مرتزقة غربيين في أوكرانيا، وأن المدربين العسكريين يتواجدون هناك تحت هذا الستار.

وأشار الرئيس الروسي إلى أن دخول القوات الغربية إلى أوكرانيا يعد تصعيدا وخطوة أخرى نحو الصراع في أوروبا والعالم بأسره، وقال: "لا أعتقد أن هذا (القوات الغربية في أوكرانيا) هو قرار جيد وصحيح ومخرج جيد. هذا تصعيد وخطوة أخرى نحو صراع خطير في أوروبا والعالم. هل يحتاجون إلى هذا؟".

وكان حاكم جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين قد أكد في وقت سابق وجود مرتزقة من الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وجورجيا يقاتلون إلى جانب القوات الأوكرانية في جمهورية دونيتسك، وتم أسرهم في مراحل مختلفة.

المصدر: RT