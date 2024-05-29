المتحدث العسكري باسم الحوثيين: قوات الدفاع الجوي تسقط طائرة أمريكية من نوع MQ_9 في مأرب

أعلنت حركة "أنصار الله" في اليمن (الحوثيون) أنهم أسقطوا فجر اليوم الأربعاء طائرة أمريكية من نوع "MQ_9" أثناء تنفيذها مهام عدائية بأجواء محافظة مأرب.

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وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع: "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وردا على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدِنا.. نجحت قوات الدفاع الجوي في القوات المسلحةِ اليمنية وبعونِ الله تعالى فجر يومنا هذا الأربعاء في إسقاط طائرة أمريكيةٍ نوع "MQ_9" أثناء تنفيذها مهام عدائية في أجواء محافظة مأرب".

وأضاف: "وقد تمت عملية الاستهدافِ بصاروخ أرض جو محلي الصنعِ وسيتم توزيع مشاهد الإسقاط بعد قليل بإذن الله".

وتابع: "إن القواتِ المسلحة اليمنية تؤكد أن عملية إسقاط الطائرة جاءت بعد أيام فقط من إسقاط طائرة أخرى من نفس النوع في أجواءِ محافظة البيضاء، وهي الطائرة السادسة التي تم إسقاطها من هذا النوع خلال معركةِ الفتحِ الموعود والجهادِ المقدس دعما وإسنادا للشعبِ الفلسطيني".

وأردف سريع: "إن القوات المسلحة اليمنية وبعون الله تعالى مستمرة في تطوير قدراتها الدفاعية للتصدي للعدوان الأمريكي البريطاني ولكافة القوى المعادية واستمرارا في الانتصارِ للشعب الفلسطيني المظلوم في قطاع غزة حتى وقف العدوان ورفع الحصار".

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جدير بالذكر أن الحوثيين في اليمن ينفذون منذ نوفمبر الماضي، هجمات في البحر الأحمر على سفن إسرائيلية أو متوجهة إلى إسرائيل، "دعما ونصرة للشعب الفلسطيني ولغزة".

وكانوا قد أعلنوا في وقت سابق، عن بداية تنفيذ المرحلة الرابعة من التصعيد ضد السفن "حتى البحر المتوسط" من أجل دعم الفلسطينيين في غزة.

وردا على ذلك شكلت الولايات المتحدة وحلفاؤها قوة عسكرية للتعامل مع ضربات الحوثيين، حيث شنت الطائرات الأمريكية والبريطانية ضربات عدة على مناطق متفرقة من اليمن، فيما ينفذ الجيش الأمريكي مهمات منفصلة عن أي تحالف بحري بالمنطقة.

المصدر: RT