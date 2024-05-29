الحوثيون يعلنون تنفيذ 6 عمليات ضد 6 سفن في 3 بحار

أعلن "الحوثيون" اليوم تنفيذ ست عمليات عسكرية استهدفت ست سفن في البحرين الأحمر والمتوسط وبحر العرب.

وقال المتحدث العسكري باسم "الحوثيين" العميد يحيى سريع في بيان "إن استهداف السفن جاء جراء انتهاكها قرار حظر الوصول لموانئ فلسطين المحتلة".

وأضاف حول تفاصيل الاستهدافات: "منها 3 سفن في البحر الأحمر وسفينتين في البحر العربي وسفينة في البحر الأبيض المتوسط".

وجاء في بيان سريع: "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وردا على جرائم العدو الصهيون بحق النازحين في منطقة رفح، بقطاع غزة وفي إطار توسيع العمليات العسكرية في المرحلة الرابعة من التصعيد. نفذت القوات البحرية وسلاح الجو المسير والقوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى ستّ عمليات عسكرية".

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وفي التفاصيل قال المتحدث العسكري باسم "الحوثيين":

3 عمليات في البحر الأحمر استهدفت الأولى سفينة LAAX وقد أصيبت إصابة مباشرة وتضررت بشكل كبير بفضل الله. العمليةُ الثانية استهدفت سفينة MOREA، والثالثة استهدفت سفينة Sealady.

وقد نفذت العمليات الثلاث بعدد من الصواريخ البحرية والبالستية والطائرات المسيرة وأدت إلى تحقيق إصاباتٍ مباشرة.

ونفذت القوات المسلحة عمليتين عسكريتين استهدفتا سفينتي ALBA و Maersk HARTFORD الأمريكية في بحر العرب. وتمت العملية بعدد من الصواريخ والطائرات المسيرة.

واستهدفت العملية السادسة سفينة MINERVA ANTONIA في البحر الأبيض المتوسط بعدد من الصواريخ المجنحة.

المصدر: RT