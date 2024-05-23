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تركيا: إسرائيل تواصل هجماتها الوحشية على الشعب الفلسطيني

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تركيا: إسرائيل تواصل هجماتها الوحشية على الشعب الفلسطيني
AP
ضحايا القصف الإسرائيلي في غزة
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قال الأدميرال زكي أكتورك المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية إن إسرائيل تواصل هجماتها الوحشية غير المتكافئة ضد الشعب الفلسطيني منذ 7 أكتوبر.

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وأضاف أكتورك خلال مؤتمر صحفي في مقر الوزارة بالعاصمة التركية أنقرة، اليوم الخميس: "يجب على إسرائيل أن توقف هجماتها في أسرع وقت ممكن قبل أن يموت المزيد من الفلسطينيين الأبرياء".

وتابع: "يجب عليها أن تسمح بدخول المساعدات الإنسانية التي يحتاجها الشعب الفلسطيني:، مؤكدا على "أنه يجب على المجتمع الدولي أن يوقف هذه الوحشية التي تحدث أمام أعين المجتمع الدولي والعالم أجمع".

ورحب المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية "بقرارات بعض الدول الأوروبية بالاعتراف بدولة فلسطين، كمطلب للقانون الدولي والعدالة والضمير"، مؤكدا أن "دولة فلسطين ذات السيادة والمستقلة والمتكاملة جغرافيا وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس حدود عام 1967، هي أمر ضروري ليس فقط للسلام، ولكن أيضا للاستقرار الإقليمي والدولي".

المصدر: RT

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