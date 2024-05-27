الحوثيون: استهدفنا 3 سفن ومدمرتين أمريكيتين في المحيط الهندي والبحر الأحمر

أعلنت حركة "أنصار الله" اليمنية (الحوثيون) أنها استهدفت 3 سفن، أمريكية وإسرائيلية وثالثة لم تذكر جنسيتها، ومدمرتين أمريكيتين، في المحيط الهندي والبحر الأحمر.

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وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع في بيان له: «نفذت القوات البحرية والقوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية ثلاث عمليات مشتركةٍ وعلى النحوِ التالي: "

- الأولى استهدفت سفينة "LAREGO DESERT" الأمريكية في المحيطِ الهندي.

- الثانية استهدفت سفينة "MSC MECHELA" الإسرائيلية في المحيط الهندي.

- الثالثة استهدفت سفينة "MINERVA LISA" في البحرِ الأحمرِ لانتهاكها قرار حظرِ الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة".

وبعون الله تعالى استهدف سلاح الجو المسير بعمليتين نوعيتين مدمرتين حربيتين أمريكيتين في البحر الأحمرِ وقد حققت العمليات أهدافها بنجاح بفضل الله».

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وأضاف البيان: "إن القوات المسلحة اليمنية مستمرة في الانتصارِ لمظلومية الشعب الفلسطيني حتى وقفِ العدوانِ ورفعِ الحصارِ عنِ الشعب الفلسطيني في قطاعِ غزة".

يشار إلى أن الحوثيين في اليمن ينفذون منذ نوفمبر الماضي، هجمات في البحر الأحمر على سفن إسرائيلية أو متوجهة إلى إسرائيل، "دعما ونصرة للشعب الفلسطيني ولغزة".

كما أعلنوا في وقت سابق، عن بداية تنفيذ المرحلة الرابعة من التصعيد ضد السفن "حتى البحر المتوسط" من أجل دعم الفلسطينيين في غزة.

وردا على ذلك شكلت الولايات المتحدة وحلفاؤها قوة عسكرية للتعامل مع ضربات الحوثيين، حيث شنت الطائرات الأمريكية والبريطانية ضربات عدة على مناطق متفرقة من اليمن، فيما ينفذ الجيش الأمريكي مهمات منفصلة عن أي تحالف بحري بالمنطقة.

المصدر: RT