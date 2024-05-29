سوناك: ستارمر يشكل خطرا على أمن البلاد

كشف رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أنه تحدث مؤخرا مع رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون حول "الخطر" الذي يشكله زعيم حزب العمال كير ستارمر على أمن البلاد.

وفي مقابلة مع برنامج The Daily T، قال سوناك إنه كان على اتصال بجونسون، لكنه امتنع عن القول ما إذا كان جونسون سيدعمه في حملته الانتخابية.

وأعرب عن فخره بما حققه في الحكومة مع جونسون، مشيرا إلى أن الأمر متروك لجونسون بشأن ما إذا كان سيظهر في الحملة الانتخابية في الأسابيع المقبلة.

وأضاف: "إنه رجل مشغول أيضا، لكننا كنا على اتصال منذ بضعة أيام، في الواقع، بشأن الخطر الذي يشكله ستارمر على أمن البلاد وما قد يلحقه من أضرار. أنا قلق بشأن تهاون كير ستارمر فيما يتعلق بالأمن".

وقال أيضا إنه من أتباع التاتشريين (أي مؤيد للسياسات السياسية والاقتصادية لرئيسة الوزراء البريطانية المحافظة السابقة مارغريت تاتشر)، محذرا من أن المستوى الحالي للهجرة "غير مستدام" ودافع عن سياسته الجديدة للخدمة الوطنية.

وأشار إلى أن "النهج الذي أتبعه في التعامل مع الاقتصاد هو نهج تاتشري تماما: السيطرة على التضخم أولا، ووضع الاقتراض تحت السيطرة، ثم خفض الضرائب. وهذا ما فعلته (تاتشر)، هذا ما قلت أنني سأفعله، وهذا ما نقوم بتنفيذه الآن".

المصدر: "التلغراف"