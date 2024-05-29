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سفارة موسكو في تل أبيب تعلق على فيديو لمحتجز روسي يحمل الجنسية الإسرائيلية في غزة

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سفارة موسكو في تل أبيب تعلق على فيديو لمحتجز روسي يحمل الجنسية الإسرائيلية في غزة
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أعربت السفارة الروسية في إسرائيل، بعد أن نشرت حركة  "الجهاد الإسلامي" مقطع فيديو للمحتجز الروسي الإسرائيلي ألكسندر تروفانوف في قطاع غزة، عن أملها في إطلاق سراحه بسرعة.

ونشرت "الجهاد الإسلامي" الثلاثاء، مقطع فيديو مدته 30 ثانية لتروفانوف، الذي يحمل أيضا الجنسية الإسرائيلية، حيث يخاطب الإسرائيليين الذين يشاركون المسيرات الإسبوعية المطالبة باتفاق لإطلاق سراح الأسرى في غزة، وحثهم على التحلي بـ"الصبر".

وأعلن تروفانوف أنه سيكشف خلال الأيام المقبلة تفاصيل ما حدث له ولأسرى آخرين في قطاع غزة. وسجلت والدة تروفانوف وجدته وخطيبته، اللواتي سبق أن أطلق سراحهن من أسر "حماس"، رسالة مصورة "جوابية" معربن عن أملهن في رؤيته قريبا.

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وأكدت السفارة الروسية في تل أبيب في بيان لها اليوم الأربعاء تعليقا على نشر فيديو تروفانوف، أنها "على تواصل دائم مع عائلات جميع المواطنين الروس المحتجزين كرهائن، بما في ذلك والدة وجدة وخطيبة تروفانوف، ونشاركهن الأمل في استعادة مواطننا في المستقبل القريب جدا."

وأشارت السفارة إلى أن "روسيا ومنذ بداية التصعيد غير المسبوق في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، دعت إلى إطلاق سراح جميع الرهائن".

وأضاف البيان أنه بفضل "الجهود الحثيثة التي بذلتها قيادة الخارجية الروسية والدبلوماسيون بالتعاون الوثيق مع الجانب الإسرائيلي" في خريف عام 2023، تسنى إطلاق سراح ثلاثة مواطنين روس محتجزين في غزة هم رون كريفوي، وإيلينا تروفانوفا وإيرينا تاتي، بالإضافة إلى عدد من الإسرائيليين.

المصدر: "نوفوستي"

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