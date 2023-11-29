تقديرا لموقف الرئيس بوتين "حماس" تفرج عن عدد من الرهائن الروس خارج إطار صفقة التبادل

أعلن عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" موسى أبو مرزوق، أن الحركة ستفرج اليوم عن عدد من الرهائن الروس خارج إطار صفقة التبادل، تقديرا لجهود الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأكد أبو مرزوق في تغريدة عبر منصة "إكس"، أنه "لم يتم إطلاق أي من الإسرائيليين الرجال المحتجزين في غزة عدا رون كريفوي روسي الأصل، واليوم سيتم الإفراج عن آخرين خارج الصفقة تقديرا لمواقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

لم يتم إطلاق أيٍ من الإسرائيليين الرجال المحجوزين في غزة، عدا روني كريفوي، الروسي الأصل، تقديراً من الحركة لمواقف الرئيس بوتن.

واليوم سيتم الإفراج عن آخرين خارج الصفقة تقديراً لمواقف الرئيس بوتن المشكورة.#طوفات_الأقصى — د. موسى أبو مرزوق (@drmousamarzouq) November 29, 2023

وذكرت قناة "القاهرة" الإخبارية أن مسؤولين أمنيين مصريين يبحثون مع نظرائهم القطريين تمديد الهدنة، موضحة أن هناك اتصالات مصرية قطرية لتمديد الهدنة بقطاع غزة ليومين إضافيين.

ولفتت القناة إلى أن حركة حماس أبلغت الوسطاء بموافقتها على تمديد الهدنة.

ومن جانبها أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن قائمة الرهائن الجدد الذين سيتم الإفراج عنهم اليوم الأربعاء من قبل حركة حماس، تضم غالي تاراتشانسكي البالغة من العمر 13 عاما، وهي ابنة مواطن روسي، حيث تواصل دبلوماسيون روس مع ممثلين عن حركة "حماس" وطلبوا الإفراج عنها، ونتوقع أن يتم تنفيذ الاتفاقيات".

وسبق أن أعلنت حركة "حماس"، أنها أطلقت سراح أحد المحتجزين لديها من حملة الجنسية الروسية، تقديرا لجهود الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وموقف روسيا.

المصدر: وكالات