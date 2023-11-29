أنظار العالم مشدودة نحو غزة في آخر أيام الهدنة بين "حماس" وإسرائيل

تنتهي اليوم الأربعاء الهدنة بين "حماس" وإسرائيل فيما أنظار العالم مشدودة نحو غزة، وسط ترقّب الإفراج عن الدفعة الأخيرة من الرهائن والأسرى، وتوقعات بتمديد الهدنة.

يتبع..