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أنظار العالم مشدودة نحو غزة في آخر أيام الهدنة بين "حماس" وإسرائيل

أخبار العالم العربي

أنظار العالم مشدودة نحو غزة في آخر أيام الهدنة بين
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تنتهي اليوم الأربعاء الهدنة بين "حماس" وإسرائيل فيما أنظار العالم مشدودة نحو غزة، وسط ترقّب الإفراج عن الدفعة الأخيرة من الرهائن والأسرى، وتوقعات بتمديد الهدنة.

يتبع..

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