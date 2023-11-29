نيبنزيا: روسيا تعمل على حل طويل الأمد للقضية الفلسطينية

أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبيزيا، أنه بدون حل طويل الأمد للقضية الفلسطينية، من المستحيل أن تضمن إسرائيل أمنها، وأن موسكو تعمل لهذا الحل.

وقال نيبنزيا: "تطرح أسئلة كثيرة حول سبل إعادة إعمار غزة، وبشكل عام حول مستقبل الحل الطويل الأمد للقضية الفلسطينية، والتي بدون حلها من المستحيل ضمان أمن مستدام حقيقي لإسرائيل. وتعمل روسيا بجد في هذا الاتجاه".

وكمثال على عمل روسيا بهذا الشأن، استشهد نيبنزيا بالاجتماع الأخير لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع أعضاء وفد جامعة الدول العربية ولجنة منظمة المؤتمر الإسلامي.

وأشار المندوب الروسي إلى أنه يتوقع أن يسمع في أقرب وقت ممكن من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، النتائج الملموسة لنشاط مجموعة العمل التي أعلن عنها في وقت سابق اليوم لدراسة مسألة تنفيذ آلية المراقبة الدولية المنصوص عليها في القرار 2712.

وأضاف نيبنزيا: "نود أن نتساءل، إلى متى يجب أن ننتظر نتائج مجموعة العمل هذه؟".

وشدد المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، على أن "علينا أن نفكر في اليوم التالي للنزاع الدائر في قطاع غزة، ويجب العودة إلى عملية السلام بهدف إقامة دولة فلسطينية بحدود 4 يونيو 1967".

المصدر: RT