غزة تلملم جراحها في اليوم الأول للهدنة.. فرحة بالضفة والقدس بعد الإفراج عن أسرى وإسرائيل ترقب وتتوعد
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دخلت الهدنة المؤقتة بين الحكومة الإسرائيلية وحركة "حماس" حيز التنفيذ اعتبارا من صباح اليوم الجمعة، حيث ستستمر أربعة أيام. وتم إنجاز المرحلة الأولى من تبادل الأسرى.
وأفاد مراسلنا بأن آلاف الفلسطينيين من سكان شرق دير البلح وخان يونس ورفح توجهوا إلى بيوتهم بعد 48 يوما من القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع.
وأعلنت "حماس" أنها توصلت إلى اتفاق مع إسرائيل لإطلاق 50 إسرائيليا مقابل وقف القتال لمدة 4 أيام، وإفراج تل أبيب عن 150 امرأة وطفلا فلسطينيا في السجون الإسرائيلية، وزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة.
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المصدر: RT