بالفيديو.. كتائب القسام تنشر فيديو للحظة تسليم مقاتليها الأسرى الإسرائيليين

نشرت كتائب القسام مقطع فيديو يظهر لحظات تسليم مقاتليها الدفعة الأولى من الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة في إطار عملية تبادل مع أسرى فلسطينيين في المعتقلات الإسرائيلية.

وتظهر اللقطات لحظات نقل مقاتلي القسام لأسيرات إسرائيليات وحمل بعضهن للسيارات التابعة للصليب الأحمر.

وكما تبدو الأسيرات في الفيديو، فإنهن يتمتعن بصحة جيدة، وقد أكدت مصادر إسرائيلية ذلك في وقت لاحق.

وقامت أسيرات بوداع مقاتلي القسام قبل ركوبهن لسيارات الصليب الأحمر.

وأفرجت حركة "حماس" بعد ظهر يوم الجمعة ضمن اتفاق الهدنة مع إسرائيل عن 13 أسيرة وطفل إسرائيلي، بالاضافة لـ10 عمال تايلانديين وفلبيني خارج اتفاق التبادل وبوساطة إيرانية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي والشاباك أن الأسرى الذين أطلق سراحهم من غزة بموجب صفقة تبادل الأسرى وصلوا إلى داخل الأراضي الإسرائيلية.

وأفرجت السلطات الإسرائيلية اليوم عن 39 فلسطينيا وهم أطفال ونساء كانوا أسرى في السجون الإسرائيلية.

المصدر: RT