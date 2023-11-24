فيديوهات مؤثرة للقاء أسرى فلسطينيين محررين ضمن صفقة الهدنة بعائلاتهم (فيديوهات)

انتشر في مواقع التواصل الاحاماعي ووسائل الإعلام مقاطع فيديو مؤثرة توثق لقاءات أسرى فلسطينيين محررين ضمن صفقة الهدنة المؤقتة بين "حماس" وإسرائيلي، بعائلاتهم.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مقاطع الفيديو، حيث يظهر فيها عناق الأسرى المحررين لأهاليهم وابتساماتهم وسك دموع الفرح.

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر يوم الجمعة بدء عملية تستغرق أياما عدة للمّ شمل الأسرى وعائلاتهم في إسرائيل وفلسطين.

وأكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن ما اتفق عليه بين "حماس" وإسرائيل تم تنفيذه بنجاح حتى الآن.

وقالت اللجنة في بيان "بدأت فرق من اللجنة الدولية للصليب الأحمر يوم الجمعة، تنفيذ عملية تستغرق أياما عدة لتسهيل إطلاق سراح ونقل الرهائن المحتجزين في غزة والمعتقلين الفلسطينيين إلى الضفة الغربية".

وأوضحت أن العملية ستشمل "تسليم مساعدة إنسانية إضافية إلى غزة".

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هذا ووصلت مساء اليوم الحمعة حافلات الأسرى الفلسطينيين المحررين من سجن عوفر إلى بلدية بيتونيا بالضفة الغربية ضمن صفقة التبادل مع إسرائيل.

وأعلنت "حماس" في وقت سابق، أنها توصلت إلى اتفاق مع إسرائيل لإطلاق 50 إسرائيليا مقابل وقف القتال لمدة 4 أيام، وإفراج تل أبيب عن 150 امرأة وطفلا فلسطينيا في السجون الإسرائيلية، وزيادة المساعدات الإنسانية لغزة.

المصدر: RT