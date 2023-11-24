مراسلنا: الجيش الإسرائيلي ينسحب من مشفى "الشفاء" ويفجّر مولّداته والأجهزة الطبية فيه

أفاد مراسلنا بأن الجيش الإسرائيلي انسحب من مجمع "الشفاء" الطبي بمدينة غزة، وفجّر مولدات الكهرباء والأجهزة الطبية فيه.

وقال مراسلنا، إن الجيش الإسرائيلي فجّر قبل انسحابه مرافق مستشفى الشفاء بينها مولدات الكهرباء ومضخات الأوكسجين وأجهزة الأشعة.

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واعتقل الجيش الإسرائيلي أمس الخميس مدير مستشفى الشفاء في قطاع غزة محمد أبو سلمية بذريعة وجود أدلة تزعم أن المستشفى كان بمثابة مركز قيادة لحركة حماس".

وأضحى مجمع مشفى الشفاء تحت نيران القوات الإسرائيلية، بعدما اقتحمت أجزاء منه منذ فجر يوم الأربعاء الماضي، شملت قسم الطوارئ، ومبنى الجراحات التخصصية، ومبنى الباطنية والكلى، ونشرت دباباتها في ساحاته.

وأفادت إدارة المشفى بأن القوات الإسرائيلية فجرت أغلب بوابات المستشفى والشظايا تناثرت على الموجودين، مشددا على أن الطواقم الطبية تكافح من أجل إنقاذ الجرحى.

وتؤكد إسرائيل باستمرار أن "المستشفى يتم استخدامه من قبل "حماس"، وأن الحركة لديها مقر عمليات تحت المستشفى"، دون وجود دلائل تثبت مزاعمهم.

من جهتهما، تنفي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" هذه الاتهامات بالمطلق، وتؤكدان أنهما لم تستخدما المستشفى لأي أغراض عسكرية أبدا.

المصدر: RT