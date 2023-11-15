مشرف الطوارئ في مستشفى الشفاء: الجيش الإسرائيلي احتجز نازحين واقتادهم إلى جهة مجهولة

أعلن مشرف الطوارئ في مستشفى الشفاء، أن الجيش الإسرائيلي احتجز العديد من النازحين وهم معصوبي الأعين ومجردين من ملابسهم واقتادهم إلى جهة مجهولة.

وأفاد بأن القوات الإسرائيلية فجرت أغلب بوابات المستشفى والشظايا تناثرت على الموجودين، مشددا على أن الطواقم الطبية تكافح من أجل إنقاذ الجرحى.

وأضحى مجمع مستشفى الشفاء تحت نار القوات الإسرائيلية، بعدما اقتحمت أجزاء منه منذ فجر اليوم الأربعاء، شملت قسم الطوارئ، ومبنى الجراحات التخصصية، ومبنى الباطنية والكلى، ونشرت دباباتها في ساحاته.

وذكر مراسلنا أن الجيش الإسرائيلي صادر هواتف الأطباء والنازحين في المستشفى.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، أنه "لا إشارة على وجود مختطفين داخل مستشفى الشفاء"، مبينا أنه "تم العثور على أسلحة في عدد من البنى التحتية الإرهابية لحماس".

وأكد أن "العملية لا تستهدف المرضى والطواقم الطبية والمواطنين المقيمين داخل المستشفى".

المصدر: RT