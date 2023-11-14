الجيش الإسرائيلي يبلغ إدارة مجمع الشفاء الطبي بنيته اقتحام المستشفى خلال دقائق

أبلغت قوات الجيش الإسرائيلية فجر اليوم الأربعاء، إدارة مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة بشكل رسمي أنه سيقتحم مجمع الشفاء في الدقائق القليلة المقبلة وسط اشتباكات كثيفة جدا في المكان.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية أشرف القدرة، أن "الجيش الإسرائيلي اتصل على إدارة المجمع وأبلغها أنه سيقوم باقتحامه خلال الدقائق القادمة".

وأضاف: "الاحتلال تواصل معنا عبر الهاتف وطالبنا بعدم الاقتراب من نوافذ أو أبواب مشفى الشفاء".

وأفاد شهود عيان من داخل المجمع، أن "اشتباكات عنيفة وصوت إطلاق نار مكثف يسمع دويه في محيط المستشفى بشكل قريب جدا من البوابات".

وأوضح القدرة، أن حالة من الهلع والخوف تسود المرضى والنازحين والطواقم الطبية في داخل المستشفى.

وشدد المتحدث باسم الوزارة، أن الطواقم الطبية ستواصل علاج الجرحى في المستشفى على الرغم من تهديدات الجيش الإسرائيلي.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية، إن "المقاومة الفلسطينية تخوض اشتباكات عنيفة وكثيفة جدا تجري عند بوابة المستشفى في هذه اللحظات في محاولة لمنع الجيش الإسرائيلي من اقتحامه".

وقال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: "جيش الاحتلال الإسرائيلي أبلغ وزارة الصحة قبل قليل نيته باقتحام مجمع الشفاء الطبي بعد عدة أيام من حصاره وإطلاق النار على كل شيء يتحرك بداخله".

وأضاف المكتب الحكومي: "نحمل الاحتلال والمجتمع الدولي والولايات المتحدة الأمريكية كامل المسؤولية عن سلامة آلاف الطواقم الطبية والجرحى والنازحين بداخله، ونحذر من ارتكاب مجزرة في المستشفى".

يتبع..