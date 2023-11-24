في ظل الهدنة... العائدون يكتشوف مئات الجثث المتحللة شمال قطاع غزة (صور + فيديو)

أفاد مراسل RT بالعثور على أعداد كبيرة من القتلى والجثث المتحللة في عدة مناطق بقطاع غزة مع بدء الهدنة بين حركة "حماس" وإسرائيل اليوم الجمعة.

وأشار مراسلنا أم جزءا كبيرا من الجثث التي تم العثور عليها متحللة، وذلك جراء بقائها أياما في العراء دون دفن، جراء القصف الإسرائيلي المتواصل.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر جثث القتلى متناثرة في الشوارع.

كما تم تداول صور تظهر جثامين القتلى مكدسة في المشفى الإندونيسي شمال غزة، بعد الحصار الذي تعرض له من قبل الجيش الإسرائيلي لعدة أيام واقتحامه وقصفه.

جانب من الجرائم التي ارتكبها جيش الاحتلال في المستشفى الإندونيسي شمال غزة طوال أيام pic.twitter.com/2evHbU3Kqd — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) November 24, 2023

وبدأ رسميا اليوم الجمعة عند الساعة السابعة بالتوقيت المحلي سريان هدنة من أربعة أيام بين إسرائيل و"حماس" توسطت فيها قطر ومصر والولايات المتحدة.

وينتظر الإفراج عن الدفعة الأولى من الرهائن (13 امرأة وطفلا) قرابة الساعة الرابعة، حيث سيفرج عن 50 رهينة مقابل 150 أسيرا فلسطينيا على دفعات خلال مدة الهدنة التي ستستمر لـ4 أيام.

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أنه بمجرد دخول الاتفاق حيز التنفيذ، سيتم نقل كل مجموعة من الرهائن الذين تطلقهم "حماس" كل يوم إلى إسرائيل عبر أحد المعابر الحدودية في غزة، مشيرة إلى أنه عند التأكد من أن الرهائن المفرج عنهم مواطنون إسرائيليون تم الاتفاق عليهم على وجه التحديد، ستطلق إسرائيل سراح مجموعتها المحددة مسبقا من السجناء الفلسطينيين.

المصدر: RT