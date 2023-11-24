بايدن يشكر الأمير تميم والرئيس السيسي ونتنياهو على مساعدتهم على عقد صفقة الأسرى بين "حماس" وإسرائيل

أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن شكره لكل من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو على مساعدتهم على عقد صفقة الأسرى.

وفي التفاصيل، أوضح جو بايدن في خطاب ألقاه مساء الجمعة، أنه يتوقع إطلاق سراح المزيد من الرهائن خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلى أن "الإفراج عن الرهائن اليوم هو البداية".

وأضاف بايدن: "على مدى الأسابيع القليلة الماضية، تحدثت مرارا وتكرارا مع أمير قطر والرئيس المصري السيسي ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو للمساعدة على تأمين حصول هذه الصفقة وإبرامها (صفقة تبادل الأسرى ضمن الهدنة بين "حماس" وإسرائيل).. وأود أن أشكر القادة الثلاثة على مشاركتهم الشخصية في إنجاز هذا الأمر".

وأكمل: "لقد تحدثت مع الأمير والرئيس السيسي ورئيس الوزراء نتنياهو مرة أخرى يوم الأربعاء لتأكيد عناصر المشاركة".

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الإدارة الإسرائيلية ملتزمة بعودة جميع الأسرى، مضيفا أن "هذا أحد أهداف الحرب ونحن ملتزمون بتحقيق جميع أهداف الحرب".

وكان الجيش الإسرائيلي والشاباك قد أعلنا أن الأسرى الذين أطلق سراحهم من غزة بموجب صفقة تبادل الأسرى مع حركة "حماس"، وصلوا إلى داخل الأراضي الإسرائيلية.

ووصلت مساء اليوم الجمعة حافلات الأسرى الفلسطينيين المحررين من سجن عوفر إلى بلدية بيتونيا بالضفة الغربية ضمن صفقة التبادل مع إسرائيل.

وقد دخلت الهدنة المؤقتة بين الحكومة الإسرائيلية وحركة "حماس" حيز التنفيذ اعتبارا من صباح اليوم الجمعة، حيث ستستمر أربعة أيام.

ومع دخول الحرب على غزة يومها الـ49 كثفت القوات الإسرائيلية غاراتها على مناطق متفرقة في قطاع غزة واقتحامها للمشافي قبيل دخول الهدنة المؤقتة حيز التنفيذ، ما أوقع عشرات القتلى والجرحى.

وأعلنت "حماس" في وقت سابق، أنها توصلت إلى اتفاق مع إسرائيل لإطلاق 50 إسرائيليا مقابل وقف القتال لمدة 4 أيام، وإفراج تل أبيب عن 150 امرأة وطفلا فلسطينيا في السجون الإسرائيلية، وزيادة المساعدات الإنسانية لغزة.

المصدر: "سي إن إن" + RT