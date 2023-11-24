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لحظة بلحظة.. هدنة غزة في يومها الأول

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لحظة بلحظة.. هدنة غزة في يومها الأول
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دخلت الهدنة المؤقتة بين الحكومة الإسرائيلية وحركة "حماس" حيز التنفيذ اعتبارا من صباح اليوم الجمعة، حيث ستستمر أربعة أيام.

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وأفاد مراسلنا بأن آلاف الفلسطينيين من سكان شرق دير البلح وخان يونس ورفح توجهوا إلى بيوتهم بعد 48 يوما من القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع.

وأعلنت "حماس" أنها توصلت  إلى اتفاق مع إسرائيل لإطلاق 50 إسرائيليا مقابل وقف القتال لمدة 4 أيام، وإفراج تل أبيب عن 150 امرأة وطفلا فلسطينيا في السجون الإسرائيلية، وزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة.

لحظة بلحظة.. هدنة غزة في يومها الأول

دخول شاحنات الوقود إلى معبر رفح مع بدء الهدنة المؤقتة في قطاع غزة

لحظة بلحظة.. هدنة غزة في يومها الأولدخول شاحنات الوقود إلى معبر رفح مع بدء الهدنة المؤقتة في قطاع غزة
  • مراسلنا: بدء إدخال كميات من غاز الطهي عبر معبر رفح للمرة الأولى منذ بدء الحرب في قطاع غزة 
  • عشرات العائلات بدأت بالعودة إلى بيوتها مع دخول الهدنة المؤقتة في قطاع غزة حيز التنفيذ

المصدر: RT

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