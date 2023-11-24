بالفيديو.. متابعة نتنياهو وغالانت لعملية تسليم الأسرى

نشرت وسائل إعلام إسرائيلية مقطع فيديو يوثق متابعة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، لعملية تسليم الأسرى.

وأظهر الفيديو على منصة "إكس" كل من نتنياهو وغالانت بغرفة العمليات في كيريا بتل أبيب.

وأعلن الجيش الإسرائيلي و"الشاباك" أن الأسرى الذين أطلق سراحهم من غزة بموجب صفقة تبادل الأسرى مع حركة "حماس"، وصلوا إلى داخل الأراضي الإسرائيلية.

ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון גלנט עוקבים אחר ניהול אופרצית המבצע מחדר המבצעים של אמ"ץ, בקריה בתל אביב. pic.twitter.com/OgNkSc6YT3 — ראש ממשלת ישראל (@IsraeliPM_heb) November 24, 2023

كما أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن ما اتفق عليه بين "حماس" وإسرائيل تم تنفيذه بنجاح حتى الآن.

واستلمت طواقم الصليب الأحمر الأسرى الإسرائيليين في جنوب قطاع غزة، وجرى نقلهم من هناك إلى معبر رفح، فيما تم تسليمهم لإسرائيل عبر معبر كرم أبو سالم.

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري إلى أن "الصليب الأحمر الدولي تسلم 24 مدنيا كانوا محتجزين في قطاع غزة".

وأضاف على منصة "إكس" أنه "تم إطلاق سراح عدد من المواطنين التايلانديين، وهم في طريقهم للخروج من غزة مع الصليب الأحمر".

وكانت أعلنت "حماس" في وقت سابق، أنها توصلت إلى اتفاق مع إسرائيل لإطلاق 50 إسرائيليا مقابل وقف القتال لمدة 4 أيام، وإفراج تل أبيب عن 150 امرأة وطفلا فلسطينيا في السجون الإسرائيلية، وزيادة المساعدات الإنسانية لغزة.

وقد دخلت الهدنة حيز التنفيذ اعتبارا من صباح يوم الجمعة، حيث ستستمر أربعة أيام.

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

المصدر: RT