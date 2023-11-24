مصدر أمني لـ RT: وصول الأسرى الإسرائيليين إلى الجانب المصري من معبر رفح الآن

صرح مصدر مصري رفيع المستوى لمراسلة RT في القاهرة، بأن الأسرى الإسرائيليين وصلوا الآن إلى الجانب المصري من معبر رفح البري.

ومن جانبها، قالت الإذاعة الإسرائيلية عن مصادر مصرية، إن الصليب الأحمر استلم الأسرى الإسرائيليين وهم في طريقهم إلى الجانب المصري عبر معبر رفح البري، وإن الإسرائيليين المفرج عنهم سيعودون إلى إسرائيل من معبر "كرم أبو سالم".

وأعلن رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان، أن السلطات المصرية تستعد الآن عند معبر رفح لاستقبال الأسرى الذين أطلقتهم حركة "حماس" سراحهم في قطاع غزة لنقلهم إلى الجانب الإسرائيلي.

وأوضح رشوان أن مصر ستسلم 25 أسيرا من غزة، بينهم 12 مواطنا تايلانديا و13 امرأة وطفلا من إسرائيل.

وذكرت شبكة "سي إن إن"، أن مسؤولين إسرائيليين أكدوا أن الأسرى الإسرائيليين قد تم تسليمهم إلى الصليب الأحمر.

وأعلنت "حماس" مساء الخميس، أنها توصلت إلى اتفاق مع إسرائيل لإطلاق 50 إسرائيليا مقابل وقف القتال لمدة 4 أيام، وإفراج تل أبيب عن 150 امرأة وطفلا فلسطينيا في السجون الإسرائيلية، وزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة.

المصدر: RT