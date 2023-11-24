وسط هتافات داعمة للقسام .. مشاهد من استقبال الفلسطينيين للأسرى "الأشبال" في الضفة (فيديوهات)

وثقت مقاطع فيديو لحظات الفرح والاحتفال بالأسرى الفلسطينيين "الأشبال" لدى استقبالهم من الأهالي عقب خروجهم من السجون الإسرائيلية ضمن صفقة الهدنة المؤقتة بين "حماس" وإسرائيل.

وعلى هتافات "الله أكبر"، رفع طفل فلسطيني محرر شارة النصر، وهو محمول على الأكتاف، وسط صيحات داعمة لـ"حماس".

هذا ووصلت مساء اليوم الحمعة حافلات الأسرى الفلسطينيين المحررين من سجن عوفر إلى بلدية بيتونيا بالضفة الغربية ضمن صفقة التبادل مع إسرائيل.

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وأعلنت "حماس" في وقت سابق، أنها توصلت إلى اتفاق مع إسرائيل لإطلاق 50 إسرائيليا مقابل وقف القتال لمدة 4 أيام، وإفراج تل أبيب عن 150 امرأة وطفلا فلسطينيا في السجون الإسرائيلية، وزيادة المساعدات الإنسانية لغزة.

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المصدر: RT