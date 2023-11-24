الجيش الإسرائيلي يعلن إنهاء الاستعدادات لاستقبال الأسرى المفرج عنهم في غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي قبل قليل انتهاءه من الاستعدادات اللازمة لاستقبال الأسرى المفرج عنهم في قطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيانه: "استعددنا بالتنسيق مع الوزارات الحكومية والسلطات الأمنية، لاستقبال الرهائن المفرج عنهم بسرعة وتقديم كل الدعم اللازم لهم".

واضاف: "كجزء من الاستعدادات، قام الجيش بتجهيز عدة مواقع مخصصة للاستقبال الأولي للرهائن المفرج عنهم، بما في ذلك توفير الدعم الطبي اللازم".

وذكر أنه "بعد الاستقبال الأولي والعلاج الطبي، سينتقل الرهائن المفرج عنهم إلى المستشفيات، حيث سيتم لم شملهم مع عائلاتهم"، داعيا إلى "احترام خصوصية الرهائن المفرج عنهم وعائلاتهم".

المصدر: RT