إسرائيل تخطر عائلات أول مجموعة من الرهائن بإطلاقهم اليوم مقابل الإفراج عن 39 فلسطينيا

ذكرت صحيفة "تايمز أو إسرائيل" أن السلطات الإسرائيلية أخطرت عائلات 13 رهينة لدى "حماس" بأنه سيتم إطلاقهم الساعة الـ4 بعد ظهر اليوم، مقابل الإفراج عن 39 فلسطينيا.

وأضافت الصحيفة أن إدارة السجون الإسرائيلية تسلمت قائمة بأسماء 39 فلسطينيا من المقرر الإفراج عنهم اليوم في إطار الصفقة مع "حماس".

وبدأ رسميا اليوم الجمعة عند الساعة السابعة بالتوقيت المحلي سريان هدنة من أربعة أيام بين إسرائيل و"حماس" توسطت فيها قطر ومصر والولايات المتحدة.

وينتظر الإفراج عن الدفعة الأولى من الرهائن (13 امرأة وطفلا) قرابة الساعة الرابعة، حيث سيفرج عن 50 رهينة مقابل 150 أسيرا فلسطينيا على دفعات خلال مدة الهدنة التي ستستمر لـ4 أيام.

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أنه بمجرد دخول الاتفاق حيز التنفيذ، سيتم نقل كل مجموعة من الرهائن الذين تطلقهم "حماس" كل يوم إلى إسرائيل عبر أحد المعابر الحدودية في غزة، مشيرة إلى أنه عند الحصول على دليل على أن الرهائن المفرج عنهم هم مواطنون إسرائيليون تم الاتفاق عليهم على وجه التحديد، ستطلق إسرائيل سراح مجموعتها المحددة مسبقا من السجناء الفلسطينيين.

المصدر: RT + "تايمز أوف إسرائيل"