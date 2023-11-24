بايدن: أدعو إلى "حل الدولتين" بعد الإفراج عن أسرى في غزة وهناك "فرص حقيقية" لتمديد الهدنة

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الإفراج عن المجموعة الأولى من الرهائن في غزة "ليس سوى بداية" وجدد الدعوة في الوقت ذاته إلى العمل على "حل الدولتين".

وقال بايدن إن الإفراج عن المجموعة الأولى من الأسرى في قطاع غزة "ليس سوى بداية"، مجددا خلال مؤتمر صحفي له الدعوة للعمل على "حل الدولتين" لإرساء السلام بين إسرائيل والفلسطينيين.

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كما أكد بايدن وجود "فرص حقيقية" لتمديد الهدنة في قطاع غزة.

وفي وقت سابق، أفادت مراسلتنا مساء اليوم الجمعة بوصول الأسرى الإسرائيليين ضمن صفقة الهدنة المؤقتة مع حركة "حماس" إلى قاعدة حتسريم الجوية في بئر السبع.

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الإدارة الإسرائيلية ملتزمة بعودة جميع الأسرى، مضيفا أن "هذا أحد أهداف الحرب ونحن ملتزمون بتحقيق جميع أهداف الحرب".

وكان الجيش الإسرائيلي والشاباك قد أعلنا أن الأسرى الذين أطلق سراحهم من غزة بموجب صفقة تبادل الأسرى مع حركة "حماس"، وصلوا إلى داخل الأراضي الإسرائيلية.

ووصلت مساء اليوم الجمعة حافلات الأسرى الفلسطينيين المحررين من سجن عوفر إلى بلدية بيتونيا بالضفة الغربية ضمن صفقة التبادل مع إسرائيل.

وقد دخلت الهدنة المؤقتة بين الحكومة الإسرائيلية وحركة "حماس" حيز التنفيذ اعتبارا من صباح اليوم الجمعة، حيث ستستمر أربعة أيام.

المصدر: RT