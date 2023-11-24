الأمم المتحدة: تفريغ 137 شاحنة محملة بالبضائع عند نقطة الاستقبال التابعة للأونروا في غزة

أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أنه تم تفريغ 137 شاحنة محملة بالبضائع عند نقطة الاستقبال التابعة للأونروا في غزة، مما يجعلها أكبر قافلة إنسانية يتم استقبالها.

وأوضح مكتب الأمم المتحدة: "خلال الهدنة التي بدأت منذ صباح اليوم، تم توسيع نطاق إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة وعبرها عن طريق إرسال 200 شاحنة إلى معبر رفح".

وأكد: "تم تفريغ 137 شاحنة من البضائع عند نقطة الاستقبال التابعة للأونروا في غزة، مما يجعلها أكبر قافلة إنسانية يتم استقبالها منذ 7 أكتوبر". كما "عبرت إلى غزة 129000 لتر من الوقود وأربع شاحنات غاز".

وأضاف: "تم إجلاء 21 مريضا في حالة حرجة خلال عملية طبية واسعة النطاق من شمال غزة، وتم تقديم المساعدة لمئات الآلاف من الأشخاص من خلال تقديم الغذاء والماء والإمدادات الطبية وغيرها من المواد الإنسانية الأساسية".

وأشار المكتب الى أن "الأمم المتحدة ترحب بالإفراج عن 24 رهينة محتجزين في غزة منذ 7 أكتوبر، وتجدد دعوتها للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن".

وقال المكتب أن "الفرق الإنسانية التابعة للأمم المتحدة والشركاء سيواصلون تكثيف العمليات الإنسانية لتلبية احتياجات الناس في جميع أنحاء غزة في الأيام المقبلة".

هذا وأعلنت "حماس" في وقت سابق، أنها توصلت إلى اتفاق مع إسرائيل لإطلاق 50 إسرائيليا مقابل وقف القتال لمدة 4 أيام، وإفراج تل أبيب عن 150 امرأة وطفلا فلسطينيا في السجون الإسرائيلية، وزيادة المساعدات الإنسانية لغزة.

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المصدر: RT