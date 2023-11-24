مراسلتنا: وصول الأسرى الإسرائيليين المفرج عنهم إلى قاعدة حتسريم الجوية في بئر السبع

أفادت مراسلتنا مساء اليوم الجمعة بوصول الأسرى الإسرائيليين ضمن صفقة الهدنة المؤقتة مع حركة "حماس" إلى قاعدة حتسريم الجوية في بئر السبع.

وقال الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي: "وصل قبل قليل 22 مواطنا إسرائيليا وأجنبيا إلى قاعدة حتسيريم الجوية، ومن هناك سيُنقلون عما قريب جوا إلى عدد من المستشفيات حيث يلتقون عائلاتهم".

وأضاف: "تم نقل مواطنتين إسرائيليتين إلى المستشفى برا على متن سيارة إسعاف"، مردفا: "ويرافق العائدين، من المواطنين والأجانب، ممثلو هيئة القوى البشرية العسكرية وطواقم طبية من جيش الدفاع الإسرائيلي..كما يرافق ممثلو جيش الدفاع الإسرائيلي عائلاتهم التي تنتظرهم في المستشفيات ويطلعونها على آخر المستجدات بشكل متواصل".

وتابع المتحدث: "وتنتظر حاليا مروحيات سلاح الجو في قاعدة حتسيريم لنقل العائدين إلى المستشفيات".

وأردف: "إن الجيش الإسرائيلي والأجهزة الأمنية الأخرى والجهاز الطبي على استعداد لمواصلة استقبال المختطفين الآخرين بموجب صفقة التبادل المتفق عليها، إلى جانب استعداد الجيش الإسرائيلي لمواصلة العمل في قطاع غزة".

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الإدارة الإسرائيلية ملتزمة بعودة جميع الأسرى، مضيفا أن "هذا أحد أهداف الحرب ونحن ملتزمون بتحقيق جميع أهداف الحرب".

وكان الجيش الإسرائيلي والشاباك قد أعلنا أن الأسرى الذين أطلق سراحهم من غزة بموجب صفقة تبادل الأسرى مع حركة "حماس"، وصلوا إلى داخل الأراضي الإسرائيلية.

ووصلت مساء اليوم الحمعة حافلات الأسرى الفلسطينيين المحررين من سجن عوفر إلى بلدية بيتونيا بالضفة الغربية ضمن صفقة التبادل مع إسرائيل.

وقد دخلت الهدنة المؤقتة بين الحكومة الإسرائيلية وحركة "حماس" حيز التنفيذ اعتبارا من صباح اليوم الجمعة، حيث ستستمر أربعة أيام.

ومع دخول الحرب على غزة يومها الـ49 كثفت القوات الإسرائيلية غاراتها على مناطق متفرقة في قطاع غزة واقتحامها للمشافي قبيل دخول الهدنة المؤقتة حيز التنفيذ، ما أوقع عشرات القتلى والجرحى.

وأعلنت "حماس" في وقت سابق، أنها توصلت إلى اتفاق مع إسرائيل لإطلاق 50 إسرائيليا مقابل وقف القتال لمدة 4 أيام، وإفراج تل أبيب عن 150 امرأة وطفلا فلسطينيا في السجون الإسرائيلية، وزيادة المساعدات الإنسانية لغزة.

المصدر: RT