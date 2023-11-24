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مراسلة RT: الأسرى الإسرائيليون غادروا معبر رفح المصري باتجاه إسرائيل

مراسلة RT: الأسرى الإسرائيليون غادروا معبر رفح المصري باتجاه إسرائيل

أخبار العالم

مراسلة RT: الأسرى الإسرائيليون غادروا معبر رفح المصري باتجاه إسرائيل
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أفاد مصدر أمني مصري لمراسلة RT أن الأسرى الاسرائيليين خرجوا من معبر رفح البري المصري باتجاه إسرائيل ومعهم فريق أمني مصري.

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مصدر أمني لـ RT: وصول الأسرى الإسرائيليين إلى الجانب المصري من معبر رفح الآن
مصدر أمني لـ RT: وصول الأسرى الإسرائيليين إلى الجانب المصري من معبر رفح الآن

وفي وقت سابق من اليوم، كان مصدر مصري رفيع المستوى قد صرّح لمراسلة RT في القاهرة، بأن الأسرى الإسرائيليين وصلوا إلى الجانب المصري من معبر رفح البري.

من جانبها، ذكرت الإذاعة الإسرائيلية عن مصادر مصرية، أن "الصليب الأحمر استلم الأسرى الإسرائيليين وهم في طريقهم إلى الجانب المصري عبر معبر رفح البري"، مضيفا أن الإسرائيليين المفرج عنهم سيعودون إلى إسرائيل من معبر "كرم أبو سالم".

إلى ذلك، أعلنت "حماس" مساء أمس الخميس، أنها توصلت إلى اتفاق مع إسرائيل لإطلاق 50 إسرائيليا مقابل وقف القتال لمدة 4 أيام، وإفراج تل أبيب عن 150 امرأة وطفلا فلسطينيا في السجون الإسرائيلية، وزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة.

من جهتها، نشرت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية قائمة تضم أسماء الدفعة الأولى من الأسيرات والأطفال الذين سيتم الإفراج عنهم اليوم الجمعة الساعة الـ4 عصرا، وذلك ضمن اتفاق الهدنة.

المصدر: أ ف ب + RT

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