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مراسلة RT: الأسرى الإسرائيليون غادروا معبر رفح المصري باتجاه إسرائيل

بالفيديو.. لحظة خروج أسرى إسرائيليين من معبر رفح

أخبار العالم العربي

بالفيديو.. لحظة خروج أسرى إسرائيليين من معبر رفح
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أظهرت لقطات فيديو لحظة خروج أسرى إسرائيليين من معبر رفح عبر سيارات الصليب الأحمر.

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