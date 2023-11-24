تاريخ النشر:24.11.2023 | 16:04 GMT |
آخر تحديث:24.11.2023 | 16:35 GMT | أخبار العالم العربي
أظهرت لقطات فيديو لحظة خروج أسرى إسرائيليين من معبر رفح عبر سيارات الصليب الأحمر.
قال موقع "القاهرة 24" المصري أن مقهى ستاربكس مصر بدأ خلال الأيام الماضية في تسريح عدد من موظفيه العاملين في فروعه المنتشرة في مصر.
مع دخول الحرب على غزة يومها الـ48 كثفت القوات الإسرائيلية غاراتها على مناطق متفرقة من قطاع غزة قبيل دخول الهدنة المؤقتة حيز التنفيذ، ما أوقع عشرات القتلى والجرحى.
مع دخول الحرب على غزة يومها الـ49 كثفت القوات الإسرائيلية غاراتها على مناطق متفرقة في قطاع غزة واقتحامها للمشافي قبيل دخول الهدنة المؤقتة حيز التنفيذ، ما أوقع عشرات القتلى والجرحى.
كثر الحديث في العقود الأخيرة عن أخطار الكوارث الطبيعية المحتملة التي نتهدد الأرض من نيازك وبراكين وزلازل، وما شابه، لكن خطر اختفاء "النحل" في المقدمة.
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن هناك استعدادا لإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو وعاصمتها القدس الشرقية تكون منزوعة السلاح.
انتقد سفير واشنطن الأسبق لدى الأمم المتحدة جون بولتون، اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه الثلاثاء ووصفه يوم الأربعاء الماضي بأنه "صفقة سيئة للغاية لإسرائيل".
نقلت وكالة "بلومبرغ" عن شركة استشارية أن إنفاق الحكومة الإسرائيلية على العملية العسكرية في قطاع غزة سيصل إلى 48 مليار دولار.
عرض "حزب الله" اللبناني مشاهد من عمليتين استهدف فيهما تجمعا لجنود الجيش الإسرائيلي في مستوطنة المنارة عند الحدود مع جنوب لبنان.
صرح وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، بأن الهدنة المؤقتة "ستكون فترة راحة"، وبعدها سيستأنف القتال بكثافة للعمل على استعادة الأسرى، وأن القتال سيستمر لمدة شهرين آخرين على الأقل.
كشفت مصادر بمكاتب شركة ماكدونالدز في مصر، بأن مبيعات السلسلة خلال شهري أكتوبر ونوفمبر انخفضت بنسبة 70% على الأقل مقارنة بنفس الأشهر من العام الماضي.
قال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، إيلون ليفي، إن إسرائيل مجبرة على مبادلة أسير واحد بثلاثة أسرى فلسطينيين، ووصف ظروف التبادل بالـ"فظيعة".
تصدر المؤثر الأمريكي البريطاني والملاكم السابق أندرو تيت مواقع التواصل الاجتماعي، بعد المقابلة التي أجراها معه المذيع البريطاني بيرس مورغان، وانتقد فيها الحرب على غزة.
أقرت وكالة "بلومبيرغ" بأن جهود الاتحاد الأوروبي في منع الوصول إلى محتوى وسائل الإعلام الروسية باءت بالفشل وإلى حد كبير أيضا.
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، إن القضية الفلسطينية تواجه منحنى شديد الخطورة لفرض واقع جديد بتصفية القضية و تهجير الشعب و الاستيلاء على الأرض .
دخلت الهدنة المؤقتة بين الحكومة الإسرائيلية وحركة "حماس" حيز التنفيذ اعتبارا من صباح اليوم الجمعة، حيث ستستمر أربعة أيام.
اعتقلت شرطة نيويورك ستيوارت سيلدويتز مستشار الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، بعد اعتدائه لفظيا على بائع أطعمة مصري بعبارات عنصرية.
رغم إجماع الدول العربية والإسلامية على ضرورة وقف الحرب في غزة، إلا أن ثمة اختلافات في التحركات والتعاطي سياسيا مع مسبباتها وطرفيها وكيفية التعامل مع تداعياتها.
تشهد العاصمة الإيرلندية دبلن وضعا أمنيا متوترا بعد اتساع دائرة الاحتجاجات وتحولها إلى اشتباكات مع الشرطة وأعمال حرق وتخريب، وذلك على خلفية هجوم بسكين نفذه مجهول قرب مدرسة.
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن فكرة إحياء مسار حل الدولتين استنفدت على مدار 30 سنة ولم تحقق الكثير، موجها اللوم على إسرائيل في تعطيل خروج العالقين حاملي الجنسيات المزدوجة.
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن فكرة التهجير الخاصة بسكان قطاع غزة مرفوضة لأن الأمر مختلف عن استقبال مصر 9 ملايين لاجئ في فترات زمنية سابقة.
زعم الجيش الإسرائيلي، مساء يوم الخميس، مقتل قائد القوة البحرية لحركة "حماس" في خانيونس، بتوجيه استخباراتي من سلاح البحرية، وهيئة الاستخبارات العسكرية وجهاز الأمن العام.
قال الناطق العسكري باسم كتائب القسام "أبو عبيدة" اليوم الخميس أن القسام دمرت 335 آلية عسكرية واستهدفنا عشرات الجنود آخرها كمائن التوام والرنتيسي وبيت حانون.
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمجموعة من الحوثيين وهم يؤدون رقصة "البرعة" اليمنية على سطح السفينة الإسرائيلية "غالاكسي ليدر" المحتجزة في البحر الأحمر.
اقتحم الجيش الإسرائيلي يقتحم منزل الأسيرة الفلسطينية أماني حشيم في بيت حنينا قبيل افراج متوقع عنها بعد قليل.
اقتحم الجيش الإسرائيلي المستشفى الإندونيسي في قطاع غزة وقتل امرأة وأصاب 3 أشخاص وقام باعتقال 3 آخرين، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية.
أفاد مراسلنا بأن الجيش الإسرائيلي انسحب من مجمع "الشفاء" الطبي بمدينة غزة، وفجّر مولدات الكهرباء والأجهزة الطبية فيه.
أفادت قناة "الأقصى" الفضائية، بأن الجيش الإسرائيلي قصف مدرسة أبو حسين التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) في مخيم جباليا، متسببة بمقتل 13 شخصا وإصابة 60 آخرين حتى اللحظة.
يمكن وصف مطار غزة الدولي الذي كان افتح رسميا في 24 نوفمبر عام 1998 بأنه مظهر هام لحلم الدولة الفلسطينية تجسد ولم يُعمر طويلا.
أعلن الجيش الإسرائيلي أنه اعتقل مدير مستشفى الشفاء في قطاع غزة محمد أبو سلمية بعد ظهور أدلة تثبت أن المستشفى كان بمثابة مركز قيادة لحركة "حماس".
قاطع ممثل الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، تشانغ جون، ممثل إسرائيل، جلعاد إردان، بسبب تصريحاته اللاذعة، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، وطالبه بإظهار الاحترام للمشاركين في الجلسة.
قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، اليوم الجمعة، إن منطقة شمال قطاع غزة "منطقة حرب خطيرة"، يمنع التجول فيها.
أفادت مصادر فلسطينية بأن قتالا عنيفا يجري حاليا بين الفصائل الفلسطينية والجيش الإسرائيلي في جباليا وبيت لاهيا وحي الشيخ رضوان، قبل ساعات من دخول وقف اطلاق النار حيز التنفيذ.
أصدرت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، بيانا توضيحيا بشأن آلية الهدنة المؤقتة وتبادل الأسرى التي تم الإعلان عنها يوم أمس الأربعاء.
قال أكبر مؤيدي التطبيع مع إسرائيل أسامة الغزالي، إنه استغرق وقتا للتفكير في كتابة مقال اعتذار عن موقفه تجاه العلاقات مع إسرائيل طوال السنوات الماضية.
أكد عضو المكتب السياسي في "الجهاد الإسلامي" علي أبو شاهين أن إسرائيل ستضطر إلى دفع "ثمن مختلف" مقابل إطلاق سراح أفرادها العسكريين الأسرى في قطاع غزة، مقارنة بإطلاق سراح المدنيين.
ذكر موقع "القاهرة 24" نقلا عن مصادره أن وزير النقل كامل الوزير، أصدر قرارا بإقالة رئيس شركة السكة الحديد للخدمات المتكاملة وأعمال النظافة والتأمين الإداري سامي عبد التواب.
قتل فلسطينيان وأصيب 7 آخرون اليوم الجمعة برصاص الجيش الإسرائيلي عند حاجز نتساريم خلال محاولتهم العبور إلى شمال غزة للعودة إلى بيوتهم إثر بدء الهدنة المؤقتة.
أظهرت لقطات فيديو لحظة خروج أسرى إسرائيليين من معبر رفح عبر سيارات الصليب الأحمر.
أكد المرشد الإيراني علي خامنئي اليوم الخميس أن القصف الإسرائيلي لن يعوض "الهزيمة الساحقة" التي منيت بها إسرائيل في 7 أكتوبر (يوم بدء عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة "حماس").
أفاد مراسلنا مساء اليوم بأنه تم إطلاق دفعة من الصواريخ مساء اليوم الخميس من القطاع الغربي في جنوب لبنان باتجاه شمال إسرائيل.
صرح مصدر مصري رفيع المستوى لمراسلة RT في القاهرة، بأن الأسرى الإسرائيليين وصلوا الآن إلى الجانب المصري من معبر رفح البري.
توقعت مؤسسة "فيتش سوليوشنز" البحثية أن يسمح البنك المركزي المصري بانخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار من 31 إلى ما بين 40 و45 جنيها في الربع الأول من 2024.
نعى حزب الله رسميا 5 من مقاتليه بينهم نجل رئيس كتلة الوفاء في البرلمان اللبناني، في غارة شنتها إسرائيل جنوب لبنان، في ضربة قوية تفتح الباب أمام تصعيد كبير.
كشف رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، غابرييلي غرافينا، أن السبب وراء قرار رفض تقديم ملف مشترك مع مصر والسعودية لاستضافة كأس العالم 2030، هو تدهور العلاقات مع مصر.
تزجّ الولايات المتحدة نفسها بصراعات ترهقها وتؤجج العداوات ضدها عالميا ومحليا، وتحرم الشعب الأمريكي من موارده. كريستوفر مكاليون يفصّل الأخطاء في CNN.
أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الخميس قتل أربعة جنود من قوة إسرائيلية دخلوا إلى منزل في مستعمرة المنارة عبر استهدافهم بصواريخ موجهة مركزة وخاصة.
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية النقاب عن دور مصر في صفقة تبادل الأسرى المرتقبة بين إسرائيل وحركة "حماس"، والهدنة الإنسانية المنتظر إعلانها.
قالت وسائل إعلام تركية إن المخابرات التركية تمكنت من إنقاذ شاب فلسطيني من أيدي الموساد الإسرائيلي اخترق نظام الدفاع الجوي للقبة الحديدية.
تطالب النيابة الإسبانية بالسجن 9 سنوات لأسطورة نادي برشلونة بتهمة اغتصاب شابة في ملهى ليلي، ما يعني حبسه حتى بلوغه 49 عاما.
رد رجل الأعمال المصري الملياردير نجيب ساويرس اليوم الخميس، على سؤال حول المرشح الرئاسي الذي سيصوت له في الرئاسيات المصرية المقبلة.
طلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من الذكاء الاصطناعي أن يبتكر قصة خيالية للعام الجديد.
أفاد مراسل RT بالعثور على أعداد كبيرة من القتلى والجثث المتحللة في عدة مناطق بقطاع غزة مع بدء الهدنة بين حركة "حماس" وإسرائيل اليوم الجمعة.
بعد أن أصبحت "رقصة الحرية" أيقونة تعبيرية عن التضامن مع الشعب الفلسطيني في مواجهة إسرائيل، دخلت الرقصة التضامنية ملاعب كرة القدم مؤخرا.
تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث يحبط الجيش الروسي محاولات قوات كييف لاختراق دفاعاته على مختلف الجبهات، ويكبدها خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.
أعلنت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا ناليدي باندور أن بلادها بصدد تقديم التماس إلى محكمة العدل الدولية تطالب فيه بتصنيف إسرائيل دولة فصل عنصري.
قدم وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كرعي، اقتراحا إلى الحكومة بمعاقبة صحيفة "هآرتس" ووقف الاشتراكات معها بداعي "نشر الدعاية الانهزامية والكاذبة والتحريض ضد دولة إسرائيل".
يمني النجم النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، النفس بفك عقدة شباك ليفربول، خلال اللقاء الذي سيجمعهما يوم السبت المقبل، ضمن الجولة 13 للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
حذر الجيش الإسرائيلي سكان شمال قطاع غزة الذين نزحوا عن منازلهم من العودة إليها رغم دخول الهدنة مع "حماس" حيز التنفيذ، مؤكدا أن العودة إلى الشمال "ممنوعة وخطيرة".
انتشر مرض تنفسي غامض يصيب الكلاب في الولايات المتحدة، ما أثار مخاوف بشأن جائحة محتملة بين الكلاب، حيث يكافح الأطباء البيطريون لتحديد المرض وتتبع أصله.
نشرت الجريدة الرسمية المصرية، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على اتفاق قرض مترو الإسكندرية بمبلغ 250 مليون يورو.
أوضح الجيش الإسرائيلي أنه "مع دخول الوقف المؤقت لإطلاق النار حيز التنفيذ، ستتمركز القوات الإسرائيلية عند خطوط وقف إطلاق النار داخل القطاع على أن تتنقل ضمنها.
كتب مكسيم بلوتنيكوف، في "كومسومولسكايا برافدا"، حول عجز إسرائيل عن هزيمة حماس.
نشرت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية قائمة تضم أسماء الدفعة الأولى من الأسيرات والأطفال الذين سيتم الإفراج عنهم اليوم الجمعة الساعة الـ4 عصرا، وذلك ضمن اتفاق الهدنة.
اعتبر الكرملين أن حديث "الناتو" عن "شنغن عسكري" بين أعضائه تطوّر جديد في المواجهة مع روسيا، مؤكدا أن أي اقتراب من الحدود الروسية يلقى الرد المناسب.
رد وكيل وزارة الأوقاف المصرية الأسبق والكاتب والباحث الإسلامي الشيخ سعد الفقي على تصريحات ستيوارت سيلدويتز الذي عمل مديرا سابقا لمجلس الأمن القومي الأمريكي.
قال الرئيس التشيكي بيتر بافل إن روسيا تشكل تهديدا رئيسيا بالنسبة لأوروبا، و"أن الجيوش الأوروبية تستعد لحرب حامية الوطيس مع روسيا".
أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان مساء يوم الخميس أنه قصف أهدافا تابعة لـ "حزب الله" في لبنان، وذلك ردا على عمليات إطلاق نار من داخل الأراضي اللبنانية تجاه شمال إسرائيل.
قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إن معبر رفح لم يغلق أبدا، وإن مصر حريصة منذ أول يوم على رفض ومجابهة أي محاولات لمنع إدخال المساعدات.
اكتشف العلماء طريقة لتفجير "البوابات" المؤدية إلى قلب الأورام السرطانية، وفتحها أمام العلاج الدوائي.
تشهد مناطق شمالي إسرائيلي اليوم الخميس قصفا مكثفا مصدره الأراضي اللبنانية، في ظل استمرار التوتر بالمنطقة الحدودية بين الجانبين.
رد مصدر مطلع داخل برنامج الاستقطاب على تصريحات رئيس نادي اتحاد جدة، أنمار الحائلي، حول عدم الاستجابة لجميع مطالب الفريق، من حيث التعاقد مع اللاعبين خلال الصيف الماضي.
أكد وزير الخارجية الإيراني اليوم الخميس عقب عدة لقاءات في لبنان، أنه سيتم تنفيذ سيناريو المقاومة الأكثر صرامة وتعقيدا، إذا استمرت جرائم الحرب والإبادة الجماعية الإسرائيلية.
اعتبرت الرئاسة الفرنسية أن الاتفاق بين إسرائيل و"حماس" للإفراج عن الرهائن ينبغي "توسيعه"، مع "الاستفادة" من الهدنة الإنسانية التي ينص عليها من أجل العمل على "وقف دائم لإطلاق النار"
تقدم عضو مجلس إدارة الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم وسيم حق باستقالته اليوم الخميس، بعد منشور قارن فيه بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والزعيم النازي أدولف هتلر.
مع اندلاع الحرب في قطاع غزة سارع حزب الله إلى الدخول في المعركة مع إسرائيل بعد أشهر من التهدئة ورسائل الطمأنة التي تكللت بترسيم الحدود البحرية..
أدان جمال رشدي المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية التصريحات التي أطلقها السياسي الهولندي غيرت فيلدرز ودعا فيها إلى تهجير الشعب الفلسطيني إلى الأردن.
فازت مجموعة "تاليس" للأنظمة الإلكترونية، التابعة لشركة سكك الحديد "كولاس كولاس رايل" وشركة "أوراسكوم" المصرية بعقد بقيمة 1.3 مليار يورو لبناء خط مترو في الإسكندرية في مصر.
عشية المؤتمر السنوي لمجلس الشعب الروسي العالمي في الكرملين، والمخصص لقضية العالم الروسي، طرح الفيلسوف الروسي ألكسندر دوغين نظرة فاحصة على مفهوم "العالم الروسي".
يجذب الميثان الاهتمام العلمي بشكل رئيسي بسبب قصر مدته في الغلاف الجوي الكوكبي. ولا يستطيع أن يتحمل ضوء النجوم لفترة طويلة، خاصة في الأجواء الأرضية.
أكد قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي اليوم الخميس أن "الحرس الثوري والتعبئة سيتواجدان في أي نقطة يهدد بها العدو شرف وكرامة المسلمين".
بدأت اليوم في معرض ومنتدى "روسيا" الدولي عمليات بيع هدايا تذكارية تحمل عبارات واقتباسات من كلام الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.
بعد وصول ترامب إلى السلطة في أمريكا، وانتخاب المهرج زيلينسكي رئيسا لأوكرانيا، وأخيرا انتخاب مهرج آخر، خافيير مايلي، رئيسا للأرجنتين، آن الأوان لتلخيص المعلومات واستخلاص النتائج.
أكد النائب الأول للممثل الدائم لروسيا الاتحادية لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي أن السلطات الأمريكية تحارب "الإسلاموفوبيا" في البلاد، لكنها في المقابل ترحب بـ "الروسوفوبيا".
حذر أحد معالجي العظام على "تيك توك"، من النوم على جبهة الوجه (على بطنك) بسبب الضغط الذي قد يفرضه على جسمك.
صرح رئيس الهيئة العامة المصرية للاستعلامات ضياء رشوان، بأن السلطات المصرية تستعد الآن في منفذ رفح لاستقبال المحتجزين المفرج عنهم من حركة "حماس"، تمهيدا لنقلهم إلى إسرائيل.
سجلت كاميرا المراقبة سيارة متحركة بسرعة عالية تنحرف عن الطريق وتطير في الهواء قبل اصطدامها بنقطة تفتيش حدودية بين الولايات المتحدة وكندا.
شن والد رودريغو جويس مهاجم منتخب البرازيل وريال مدريد هجوما على ليونيل ميسي، عقب الأزمة بين نجله والأرجنتيني، خلال مواجهة المنتخبين بتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال.
تظاهر نحو 1000 شخص في اوتريشت غرب هولندا الخميس احتجاجا على فوز اليميني المتطرف غيرت فيلدرز "المفاجئ" في الانتخابات التشريعية والذي ترددت أصداؤه في الداخل وفي أنحاء أوروبا.
تم طرد لاعبة الجمباز الأوكرانية فلادا نيكولتشينكو من منتخب بلادها بعد أن أعلنت كراهيتها لبولندا والبولنديين.
أعلن النجم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا جناح نادي بنفيكا، اليوم الخميس، موعد اعتزاله كرة القدم على المستوى الدولي مع منتخب بلاده.
قرر البنك المركزي التركي اليوم الخميس رفع سعر الفائدة من 35% إلى 40% سنويا، في سادس زيادة من نوعها لدعم الليرة.
عرض "حزب الله" اللبناني مشاهد من استهدافه لثكنة "متات" التابعة للجيش الإسرائيلي عند الحدود الجنوبية.
سار الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل في طليعة المتظاهرين الذين نظموا مسيرة تأييدا لفلسطين في العاصمة الكوبية هافانا، يوم الخميس.
أفادت تقارير صحفية، بأن الدولي البرازيلي، كارلوس كاسيميرو، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، وافق على الانتقال إلى دوري "روشن" السعودي لكرة القدم للمحترفين.
بعد ساعات على احتجاز الحوثيين في اليمن سفينة شحن بالبحر الأحمر، ظهرت على مواقع التواصل صورة زعم ناشروها أنّها لسيارات كهربائية كانت على متن هذه السفينة وأُفرغت في اليمن.
صرح البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لنادي روما الإيطالي اليوم الأربعاء بأنه سينضم في يوم ما إلى الدوري السعودي لكرة القدم للمحترفين، من دون تحديد سقف زمني لذلك.
غادرت الأسيرات الفلسطينيات اللواتي سيتم إطلاق سراحهن ضمن صفقة الرهائن بين إسرائيل و"حماس" سجن الدامون بالكرمل تحت حراسة مشددة، باتجاه سجن عوفر.
أوقفت الشرطة الفرنسية اليوم الجزائري يوسف عطال، مدافع نيس على سبيل الاحتياط بتهمة "الدفاع عن الإرهاب"، على خلفية فيديو نشره حول الحرب بين إسرائيل و"حماس".
أفادت صحيفة "نيويورك بوست" بتوقيف مسؤول سابق في إدارة الرئيس الأمريكي الـ 44 باراك أوباما بعد تداول فيديو يطلق فيها عبارات معادية للفلسطينيين.
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