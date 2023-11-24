تحديث مستمر.. القتال يشتد في شمال غزة الآن وسط معارك غير مسبوقة مع اقتراب موعد الهدنة المؤقتة

أفادت مصادر فلسطينية بأن قتالا عنيفا يجري حاليا بين الفصائل الفلسطينية والجيش الإسرائيلي في جباليا وبيت لاهيا وحي الشيخ رضوان، قبل ساعات من دخول وقف اطلاق النار حيز التنفيذ.

وبحسب المصادر، فإن قتالا شديدا "يجري بين المقاومة وقوات الاحتلال في مشروع بيت لاهيا بالقرب من بنك فلسطين".

كما تجري اشتباكات ضارية في جباليا، حيث ينفذ الطيران الحربي الإسرائيلي حزاما ناريا عنيفا وغارات متواصلة شرق معسكر جباليا شمالي القطاع.

كما تجري معارك شرسة وغير مسبوقة في "أرض الشنطي" شمال حي الشيخ رضوان.

كما تدور اشتباكات عنيفة غرب خان يونس، حيث يقوم الجيش الإسرائيلي بإطلاق القذائف من البوارج الحريبة، بحسب مصادر محلية.

كما تجري اشتباكات عنيفة في محيط الشيخ زايد ومنطقة قليبو شمال غزة.

وأفاد شهود أن اشتباكات شديدة تجري بين "المقاومة وقوات الاحتلال في منطقة المغراقة شمالي النصيرات".

وكان قطاع غزة شهد منذ صباح أمس تصاعدا ملحوظا في الاشتباكات كان أبرزها:

-14:24 بتوقيت غزة: كتائب القسام تستهدف تحشدات قوات العدو في كيبوتس "حوليت" بمنظومة الصواريخ "رجوم" قصيرة المدى من عيار 114ملم

-15:07: كتائب القسام تقصف تجمع "مفتاحيم" برشقة صاروخية

-15:22: مجاهدو القسام يخوضون اشتباكات مسلحة ضارية مع قوات العدو المتوغلة في منطقة حجر الديك شرق المنطقة الوسطى بالأسلحة المناسبة وقذائف الهاون

-16:02: كتائب القسام تقصف تحشدات العدو في موقع "صوفا" بقذائف الهاون من العيار الثقيل

-10:7: سرايا القدس: خاض مجاهدونا اشتباكات ضارية مع جنود العدو في محاور التقدم شمال قطاع غزة ويستهدفون آليتين عسكريتين بقذائف الـ "التاندوم" والـ (RPG).

-14:39: سرايا القدس: قصفنا التحشدات العسكرية وجنود العدو في محور التقدم نتساريم بعدد من قذائف الهاون.

-16:16: سرايا القدس: استهدفنا آلية عسكرية صهيونية بقذيفة "التاندوم" في محور التقدم شرق جنوب مدينة غزة.

وأفاد شهود عيان، بسماع دوي اشتباكات عنيفة بين أفراد المقاومة الفلسطينية وقوات الجيش الإسرائيلي المتوغلة قرب مدرسة الفاخورة شمال قطاع غزة.

-18:16: سرايا القدس: قصفنا تجمعات العدو في محور التقدم "نتساريم" ومحيط قصر العدل بوابل من قذائف الهاون النظامي عيار 60.

-20:14: تمكن مجاهدو القسام خلال الـ72 ساعة الأخيرة من تدمير 33 آلية عسكرية صهيونية كليا أو جزئيا في كافة محاور التوغل في قطاع غزة، كما استهدفوا القوات الراجلة في أماكن التحصن والتمركز والتجمع بالقذائف والعبوات المضادة للأفراد، ونفذوا عدة عمليات نوعية من مسافة صفر أوقعت قتلى بشكل محقق في قوات العدو خارج آلياتهم، كما دكوا التحشدات الصهيونية بعشرات قذائف الهاون، ووجهوا رشقات صاروخية نحو أهداف متنوعة وبمديات مختلفة إلى داخل الكيان الصهيوني.

-20:47: سرايا القدس: قصفنا تحشدات العدو في موقع "كرم أبو سالم" بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

يتبع..