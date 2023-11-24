مراسلتنا: هدوء حذر يخيّم على جنوب لبنان (فيديو)

أفادت مراسلة RT بأن هدوء حذرا يخيم على جنوب لبنان مع دخول الهدنة بين إسرائيل وحركة "حماس" حيز التنفيذ قبل قليل، بعد 49 يوما من القصف الإسرائيلي المتواصل لقطاع غزة.

وذكرت مراسلتنا أن الهدوء مستمر في الجنوب وعلى طول قرى الشريط الحدودي

في ظل غياب تحليق طائرات الاستطلاع الإسرائيلية.

وأفادت بأن قوات الطوارئ الدولية "اليونيفيل"، تسير دوريات على طول الحدود اللبنانية الجنوبية.

وأعلن "حزب الله" اللبناني يوم أمس الخميس، تنفيذ عدد كبير من العمليات ضد الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة والشريفة".

ودخلت صباح اليوم الجمعة الهدنة المؤقتة بين الحكومة الإسرائيلية وحركة "حماس" حيز التنفيذ حيث من المقرر أن تستمر لمدة 4 أيام.

وبدأ دخول شاحنات الوقود من مصر إلى غزة عبر معبر رفح، في إطار الهدنة.

المصدر: RT