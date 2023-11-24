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تحديث مستمر.. القتال يشتد في شمال غزة الآن وسط معارك غير مسبوقة مع اقتراب موعد الهدنة المؤقتة

"حزب الله" يعرض مشاهد من استهداف لثكنة "متات" التابعة للجيش الإسرائيلي (فيديو)

أخبار العالم العربي

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عرض "حزب الله" اللبناني مشاهد من استهدافه لثكنة "متات" التابعة للجيش الإسرائيلي عند الحدود الجنوبية.

ونشر الإعلام الحربي في "حزب الله" مقطع فيديو يظهر "مشاهد من استهداف المقاومة الإسلامية لثكنة متات التابعة لجيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ 22 نوفمبر 2023".

وأعلن "حزب الله" اللبناني يوم الخميس، تنفيذ عدد كبير من العمليات ضد الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة".

وفي وقت سابق، نعى حزب الله  5 من مقاتليه بينهم نجل رئيس كتلة الوفاء للمقاومة في البرلمان اللبناني محمد رعد بغارة إسرائيلية على جنوب لبنان.

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هذا وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية أن الهدنة المؤقتة في قطاع غزة ستبدأ الساعة 7 صباح اليوم الجمعة.

كما أصدرت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، بيانا توضيحيا بشأن آلية الهدنة المؤقتة وتبادل الأسرى التي تم الإعلان عنها يوم الأربعاء.

المصدر: RT

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