"كان أشطر وأسرع مني".. أول تعليق من النائب اللبناني محمد رعد على مقتل نجله بقصف إسرائيلي (فيديو)

علق رئيس الكتلة النيابية لحزب الله اللبناني النائب محمد رعد على مقتل نجله عباس أمس الأربعاء بقصف إسرائيلي على جنوب لبنان.

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وقال رعد في مقطع فيديو: "قصد فوصل، واذا كنت أعتب فلأنه سبقني، كان أشطر وأسرع مني"، مضيفا: "الله يتقبل أعماله ويتقبل شهداته ويبيّض وجّو كما بيّض وجوه كل عوائل الشهداء والمجاهدين في المسيرة الجهادية التي تقاتل في سبيل الله من أجل رفع الظلم ومقاومة التوحش الصهيوني".

وتابع: "نحن ثابتون على هذا الخط، ومستمرون في هذا السبيل". وعن الشهداء الذين سقطوا إلى جانب نجله، قال رعد: مبارك للشهداء، ومبارك لسيد الشهداء السيد حسن نصرالله".

وفي وقت سابق، نعى حزب الله 5 من مقاتليه بينهم نجل رئيس كتلة الوفاء في البرلمان اللبناني بغارة إسرائيلية على جنوب لبنان.

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار والقذائف بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر.

المصدر: RT