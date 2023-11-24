هنية:تمكن شعبنا من مواجهة إسرائيل ومستعدون للعمل مع قطر ومصر للتوصل لاتفاق شامل لوقف العدوان على غزة

قال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، إن "الشعب الفلسطيني تمكن من مواجهة الاحتلال الإسرائيلي وكسر إرادته وأن الشهداء هم ضريبة الحرية والتحرير والاستقلال".

ومن أهم ما جاء في كلمة هنية.

استطعنا بكل فخر واعتزاز مواجهة الاحتلال وكسر إرادته وإفشال مخططاته و الشهداء هم ضريبة الحرية والتحرير والاستقلال.

نؤكد تمسكنا بوحدة الشعب والأرض والمصير ونشيد بالموقف العربي والإسلامي بشأن رفض أي تدخل بمصير القطاع

لقد بذل الأشقاء في كل من مصر وقطر على مدار الفترة السابقة جهودا حثيثة ودبلوماسية نشطة إلى أن تم التوصل إلى هذا الاتفاق، ونحن بدورنا نعبر عن شكرنا الجزيل للدولتين الكريمتين، ونؤكد على الاستعداد لاستمرار العمل معهما لتحقيق الوقف الشامل للعدوان على غزة، وإغاثتها العاجلة بكل حاجاتها المعيشية والطبية، وحماية شعبنا في القدس والضفة، مع أهمية استمرار الجهود العربية والإسلامية والدول الصديقة وفي مقدمتها روسيا والصين لتمكين شعبنا من إنجاز تطلاعاته في الحرية والعودة والاستقلال وضمان عدم تهرب الاحتلال من استحقاقات هذه المعركة، وإن الإفراج بموجب اتفاق الهدنة عن الأسيرات والأطفال من سجون العدو هو أول الغيث، وأول الغيث قَطر ثم ينهمر.

خضنا برعاية الأشقاء في قطر ومصر مفاوضات صعبة وأدرناها بمسؤولية وتوازن

شعبنا العظيم سطر ملحمة صمود ومجاهدونا أثخنوا الجراح في العدو

العدو نزل عند شروط المقاومة وإرادة شعبنا الأبي ما أدى للتوصل لاتفاق الهدنة

نؤكد التزامنا بتنفيذ الاتفاق وإنجاحه طالما التزم العدو بذلك.

نقف بكل إجلال وإكبار أمام عائلات الشهداء والجرحى والأسرى

نحيي أهلنا في غزة الذين شكلوا بصمودهم ومقاومتهم العنصر المحوري في تراجع موقف العدو وحلفائه

شعبنا يخوض معركة التحرر الوطني عبر جبهة متراصة في غزة والقدس وكل أماكن وجوده.

التحية للمقاومة الإسلامية في لبنان الذين يواجهون على طول جبهة الجليل المحتل وقدموا عشرات الشهداء إلى جانب شهداء شعبنا في لبنان وآخرهم الشهيد القسامي خليل الخراز

نوجه التحية الخاصة للإخوة في اليمن الشقيق الذين عبروا بقوة واقتدار عن غضبهم تجاه العدو الصهيوني وعن تضامنهم مع أشقائهم في غزة وفلسطين على طريقتهم الخاصة.

نشكر المقاومة العراقية التي تشارك في هذه المعركة برجولة وشهامة.

المصدر: RT