مصر تستعد لاستلام الأسرى المفرج عنهم من "حماس"

صرح رئيس الهيئة العامة المصرية للاستعلامات ضياء رشوان، بأن السلطات المصرية ‏تستعد الآن في منفذ رفح لاستقبال المحتجزين المفرج عنهم من حركة "حماس"، تمهيدا لنقلهم إلى إسرائيل.

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كما أعلن أن الجهود المصرية المكثفة قد أسفرت عن إطلاق سراح 12 من رعايا تايلاند، بإلإضافة إلى 13 من المحتجزين الإسرائيليين، من الأطفال والنساء لدى حركة "حماس".

وأكد مصدر أمني أن الوفد المصري الذي سيرافق الأسرى وصل إلى معبر رفح وموجود داخل المعبر حاليا.

وكانت قد غادرت الأسيرات الفلسطينيات اللواتي سيتم إطلاق سراحهن ضمن صفقة الرهائن بين إسرائيل و"حماس" سجن الدامون بالكرمل تحت حراسة مشددة، باتجاه سجن عوفر.

المصدر: RT